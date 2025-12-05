天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C

踏入12月，本港气温仍未见明显下降。不过，天文台表示，一道冷锋会在下周末抵达华南，该区北风增强及有一两阵雨，气温显著下降，预计下周六开展转冷，最低气温16度，与周五最高气温24度相比，一日降温达8度，而周日（14日）气海再次下降，最低气温只有15度，石岗及打鼓岭两区更低见11度。

周六起气温急跌 两区两日相差14度

根据天文台9天天气预报，本港下周六（13日）起气温显著下降。当日最低气温预计约为16度，按当日最高气温22 度计算，一日之间急跌8度；随后周日（14日）气温将进一步转凉，最低及最高气温同见「1字头」，最低气温约15度，最高亦仅为19度。

根据自动分区天气预报，下周五（12日）石岗及打鼓岭的日间最高气温仍可达25度，但随后受冷锋影响，气温将显著下降。预计至周日，两区最低气温将跌至11度，差距达14度。周日早上，新界地区普遍气温将介乎13至14度，而石岗及打鼓岭两区更会降至约11度。

天文台预料，受东北季候风持续影响，未来两三日华南天色大致良好及干燥，内陆地区日夜温差较大。一道广阔云带会在下周中后期逐渐覆盖广东沿岸地区。此外，位于菲律宾以东海域的热带气旋会在未来一两日横过菲律宾中南部，随后进入南海南部并逐渐减弱。

天文台预料下周二(9日)及周三(10日)有一两阵微雨，气温介乎19至23度，吹东至东北风4至5级，稍后离岸间中6级。周四及周五气温进一步上升，最低及最高气温均见「2字头」，介乎21至24度，吹东至东北风4至5级。