宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题

大埔宏福苑五级大火，至今已造成159人死亡，当中包括一名殉职消防员，另有31人仍失联。近3,000名灾民现分别暂住酒店、青年旅舍、过渡性房屋、房协单位。民青局局长麦美娟今日（4日）到启德青年旅舍「启航1331」视察，并交代最新灾民安置措施，《星岛头条》直击并持续更新情况。

每户生活津贴由5万元增至10万元

麦美娟表示，社署社工已接触住户，登记一户一社工，掌握居民需要。她指，冬季转冷，故决定每户生活津贴由5万元，增加至10万元。她指已有300户获发5万元生活津贴，随后会再派发其余5万元。

为便利已入住「启航1331」灾民，将安排穿梭巴士接载居民往返大埔区，并有社工协助。另外，会宽免受影响宏福苑居民的24/25课税年度税单、水费及排污费、电费单等。

援助基金合共已筹得28亿元

她指，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已从外界筹得25亿元，加上政府3亿元的起动基金，合共已筹得28亿元。援助基金已向 1,929户派发1万元应急钱、674宗申请5万元生活津贴；不幸身亡人士的家属会获20万元慰问金和5万元殓葬金，已处理67宗个案。

若留院7天以下的伤者可获5万元受伤补助，7天以上则有10万元。居住宏福苑、就读全日制中小学、幼稚园和大专同学补助为2万元、在宏福苑工作的工友、保安员和外雇可获2万元补助。

特首已指示工作组研究长期居住安排

麦美娟强调，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」从未设立捐款QR CODE，若在坊间见到有QR CODE捐款，就一定是骗案。

她表示，宏福苑的单位是很多居民的重要资产，指处理长期安置的过程并不简单，而特首已指示政财司副司长带领的工作组研究居民长期居住安排，故请居民放心，强调会长期持续陪伴居民，确保他们能解决居住问题，并不会收费。

谈及受影响灾民的大爱精神时，麦美娟一度哽咽，称社工探望居民问到他们有何需要时，大家都表示「唔驶使啦，你留返俾其他人啦」，反映香港人都有互相帮助和关怀精神，吁居民「唔好客气」，有任何需要可即管提出。

截至昨日（3日）上午，共有1,152名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有1,765名居民入住房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。此外，大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用；另一所位于东昌街社区会堂的临时庇护中心，则会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。