大埔宏福苑五级火︱3日内拆棚网 业界料其他外墙维修工10日无工开

大埔宏福苑五级大火死亡人数增至159人，发展局局长宁汉豪昨日（3日）宣布，所有正在进行大维修的公营及私营楼宇，须于周六（6日）前拆除外墙所有棚网。业界普遍认为有足够人手完成拆卸，但连同棚网检测所需时间，其他外墙维修工人可能约有10天无工开，或受影响生计。

棚架师傅需求增 工资或被推高

香港建造业总工会理事长周思杰今日（4日）在电台节目表示，政府今次的决定顺应民意，是很断然和有勇气的措施，工会表示赞成。以一栋20层高大厦为例，安排20名工人可在一天内完成拆除。目前业内约有3,000名合资格棚工，相信足以调配人手，对其他工程进度影响不大。

措施要在3天内完成拆棚网，并要求所有棚网物料运抵工地时，须就地取样并经指定检测所检测员确定合格后方可重新上架。周思杰估计，整个过程需时约10天，其间从事外墙维修的其他工种，例如打凿、铺设纸皮石、纹砂、批荡等工人，可能面临停工，影响收入；相反，棚架师傅需求增加，工资或会被推高。

周思杰强调，「工程紧急 ，但安全不能急」，呼吁工人施工时做好安全措施，事前应清理棚网上杂物，保障自身及途人安全。

他提到，以往棚网被视为临时物料，未受重视，但大埔火灾后，社会才意识到其影响之大，甚至出现造假情况，因此实地取样检验确有必要。不过，他认为应订立清晰规则，包括采样标准与比例，让业界能预早规划及安排。

周思杰表示，难以评估有多少地盘的棚网不符标准，相信大多数地盘监管严格，不合规情况应不多；但相比下，大厦大维修工程管理或较宽松。火灾后，已见大量外墙棚网被即时拆除，究竟是管理公司担心棚网有问题，还是「自行心虚」，则交由市民自行评估。

伍新华建议优化检测制度

香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华在同一节目认为，为释除公众疑虑，政府的做法合适，并相信有足够棚网工人供调配。至于成本问题，他指自己并非专家，但据早前报道，宏福苑2,300卷棚网可覆盖8栋楼，若采用阻燃物料，费用约20多万元，平均每栋楼数万元，连同拆除及重装等人工支出，相信比起让公众安心的重要性，各方都应承担相关费用。若发现棚网违规，承建商责无旁贷，实际责任须视乎合约内容。

伍新华又建议，检测制度可进一步优化，例如要求厂家为每个批次物料提供认证，以确保来源可靠，减低检测负担与时间。

