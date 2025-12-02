大埔宏福苑五级火｜ 孙玉菡：身故佣工大约可获80万、伤者获5至10万补偿

大埔宏福苑五级火酿成151人死亡及79人受伤，当中包括多名外籍家庭佣工。劳工及福利局局长孙玉菡今日（2日）下午联同菲律宾移工部部长Hans Leo J. Cacdac在政府总部会见传媒。孙玉菡表示，会向大火中不幸身故的外雇发放总数近80万元赔偿，当中包括50万元法定保偿，20万元一笔过慰问金等。

至于受伤的外佣，则可按住院的日数发放一笔过5万元或10万元的慰问金，视乎留在医院的日数而定。生还、平安的外佣则会获一笔过2万元。此外，受伤及平安的外雇均可获发2,000元储值额的八达通。

孙玉菡表示，共235名外雇在宏福苑工作，当中10人死、3人受伤、192人安全、另有30人仍失踪。孙补充，根据目前掌握资料，有235位外佣在宏福苑工作，当中94人来自菲律宾、141人来自印尼，没有其他国家。

一度危殆菲佣正安排回国团聚

菲律宾移工部部长Hans Leo J. Cacdac表示，菲律宾政府正与香港政府紧密合作，支援受影响外佣及家属。他表示，领事馆已为幸存者提供临时住宿、基本物资，并协助补办在火灾中遗失的移民及身份文件，同时与香港入境处合作，加快处理手续。

他又提到，一名曾危殆并入住深切治疗部的菲籍女佣目前情况稳定，正安排她日后回国与家人团聚。对于罹难的外佣，已向其家属提供财务等协助。

10善团同意配合「一户一社工」

孙玉菡说，火警后大量慈善团体到场派发现金，指虽然出于善意，但令居民需要重复填表，增加不便。故政府今日与10间主要慈善团体会面，商讨统一派发援助的方式。各团体同意日后一律透过政府的「一户一社工」模式处理，居民无需重复申请，由社工主动审视个案及代为办理申请流程，再将支票或物资直接送交住户。

政府亦呼吁其他慈善团体如欲提供援助，避免在现场摆档收集资料，改为与社工合作，达至「一站式」服务，免得受灾居民「四围频扑」。

记者：陈俊豪

摄影：何君健