4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所

具黑社会背景的13岁女童2021年圣诞节被童党绑架围殴，被逼拍摄裸照，后遭童党主脑强奸，3男1女童党受审后，分别被裁定绑架、袭击致身体伤害、制作儿童色情物品及强奸罪1至4项罪成。法官张慧玲今日在高等法院判刑指事主阻止友人参与「仙人跳」骗局遭男主脑教训，事主最终伤势轻微，惟因裸照流传受二度创伤，男主脑强奸等4罪判囚8年，协助点相的事主前男友判监18个月，其余2被告未满21岁则判入教导所。

事主被奸后网上惊见裸照二度受创

张官引述创伤报告指事发至今4年，事主仍有创伤后遗症状，案发时遭交往过数日的前男友、15岁兼职跟车工人林佑澄出卖，助同党点相，被绑架及拍下裸照，被主脑16岁中学生陈宏烽强奸时非常惊恐，在网上看到自己裸照时遭受二度创伤，自此难以相信他人，对性失去兴趣。综合精神科、心理报告及辩方求情等，张官引述指主脑陈宏烽现年21岁，修读至中二后任职餐厅，年前因贩毒判监38个月，刑满后改过自新，到父亲的慈善机构工作逾年。陈宏烽坚持否认犯案，明言会上诉裁决，临床心理学家认为其重犯机会高。

张官续指事主前男友林佑澄现年19岁，先后有普通袭击、盗窃、制作儿童色情物品、禁锢勒索等案底，因洗黑钱判监17个月，现时正在服刑。张官指林佑澄多年来屡交由不同亲人照顾，母亲形容其为「野孩子」，会意气用事，由于患有专注力不足过度活跃症、读写障碍及对立反抗症，学业成绩欠佳遂不断犯事。张官转指案发时14岁女生李珮怡现年18岁，任职咖啡师；职训局16岁学生张浩𬬭现年20岁，2人同样有专注力不足过度活跃症症状。张官指4名被告多出身于破碎家庭，或曾遭人欺凌，遂与不良份子为伍，寻求庇护。

张浩𬬭未满21岁，被判入教导所。资料图片

事主阻友人参与骗局惹被告不满遭点相绑架恐吓

张官判刑指证据显示13岁事主非无知少女，其自认黑社会成员，惟仍须受法律保护，不可遭人绑架殴打强奸。张官撮述案情指主脑陈宏烽联络事主友人，要求对方参与「仙人跳」骗局，遭事主干预阻止，陈宏烽为教训事主并要求赔偿2万元损失，遂要求事主前男友林佑澄协助在旺角商场点相，然后一行7、8人包括张浩𬬭强行绑架事主到尖沙咀山林道单位，4名被告分别参与绑架约45分钟至6小时，期间没有使用实际暴力，惟曾恐吓使用暴力，又强行将事主电话较成飞行模式。

张官续指事主虽遭林佑澄出卖，惟案中计划不周，到达单位时，事主遭人掌掴脚踢，又在陌生人面前被羞辱拍摄裸照，事主最终伤势轻微，而裸照则会永远留下纪录，事主亦因此受到二度创伤。张官指本案罪行严重，主脑陈宏烽以3年监禁为量刑起点；林佑澄则参与时间相对短，判监18个月，其中5个月与洗黑钱罪17个月刑期同期执行。

主脑坚称没强奸明言会上诉裁决

主脑陈宏烽一直坚称没有强奸事主，张官引述陈宏烽案发前曾向精神科医生求诊，后来转换了诊症治疗，否认曾发生性关系以至强奸事主，张官指惟受制于陪审团裁定陈宏烽强奸罪成，因为须依例判刑。考虑到陈宏烽当时尚未成年，2人相差4岁，陈宏烽曾打向墙壁逼事主就范，强奸时间不长，期间没有使用安全套，带来性病及怀孕风险，加上对事主造成的创伤，强奸、绑架、袭击及制作儿童色情物品4罪合共判监8年。至于李珮怡因为感情纠纷，明显心生妒忌而犯案，连同张浩𬬭2人均未满21岁，为了社会利益，绑架、袭击及制作儿童色情物品3罪一同依报告建议判入教导所。

4名被告依次为案发时16岁中学生陈宏烽、15岁兼职跟车工人林佑澄、14岁女生李珮怡及职训局16岁学生张浩𬬭。4人同被控于2021年12月25至26日连同其他身分不详人物，在违反X的意愿下以武力将她非法带走，12月25日于尖沙嘴某室袭击X致身体伤害，以及制作X的儿童色情物品。陈另被控12月26日在上址强奸X。陪审团一致裁定陈宏烽和女被告全部罪名成立，林佑澄绑架罪成，张浩𬬭绑架及袭击罪成。

案件编号：HCCC1/2024

法庭记者：陈子豪