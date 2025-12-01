丈夫涉强奸妻子后威胁烧炭同归于尽 称常胡思乱想 「买包炭想吓吓妻子」

丈夫怀疑妻子红杏出墙，3年前在家要求与妻子行房不果，涉以鞋带捆绑妻子双手，扯下妻子内裤，强行发生性行为。其后亦涉烧炭威胁以阻止妻子离婚想法。他否认强奸罪及刑事恐吓罪，案件今于高等法院在7男陪审团席前开审。被告在录影会面片段提及，他当时向妻子说：「老婆～同我做爱好唔好呀？俾一次我啦？我又唔去嫖」，谁知妻子拒绝并指示他「去厕所搞掂」，又说：「你系咪想离婚？」，令他十分「火爆」。

分房后忧妻与前度爱火重燃

被告Y.H.H.被控于2022年10月17日，在香港天水围某公屋单位内强奸X；威胁X会使她人身受伤，意图使X受惊。

控方开案陈词指，被告怀疑妻子与其他男子有染，两夫妻关系逐渐疏远，妻子当日拒绝与被告行房，被告明知而妄顾妻子意愿，强行与妻子进行性行为。他以鞋带绑住妻子双手，扯下妻子内裤，继而强奸妻子。被告无套射精后为妻子清洁下体。被告另外为了威吓妻子，点燃纸张欲烧炭，要求妻子与情夫分手，「不想搞散头家」，并向妻子称「不如我哋一齐走」。

控方在庭上播放被告录影会面片段，被告指他经介绍认识妻子，婚后分隔中港两地生活，妻子不满他婚后仍常到内地的士高玩乐。被告忆述妻子早已表明不再爱他，故他近年已改过自新，没有再结识异性或「叫鸡」。两夫妻2017年起分房，但关系不算太差，仍会继续恒常行房，但也慢慢感觉到与妻子关系逐渐疏离，亦怀疑妻子重遇已离婚的前男友爱火重燃。

被拒行房以鞋带捆绑双手性交

被告供称，夫妻关系愈来愈疏远后，事前一个月内两夫妇仅行房一次，形容妻子「愈来愈唔俾我」。他案发当日欲与妻子行房，但「揽几下太太又唔钟意」，被告降低自尊向妻子说：「老婆同我做爱好唔好呀？俾一次我啦～我又唔去嫖！」、「俾我啦～我以前做错咗」。但妻子则叫被告「自己去厕所搞掂」，其后问被告「你系咪想离婚？」，被告表示不想离婚，但妻子又叫被告「行开」。

被告指他当时十分「火爆」，情绪失控下从后抱住妻子，将她带入睡房后以鞋带捆绑妻子双手，扯低妻子内裤，强行与她做爱30分钟，期间两夫妇有对话，他最后在妻子体内射精。被告坚称过程没有使用暴力，「好轻松插入」，妻子没有叫救命、没有说「不要」、没有反抗，只是「眼湿湿」，事后被告亲自为妻子清洁下体。

妻面前点火烧炭声称「一齐走」被劝止

被告其后拿了一包炭及脸盘入房，点燃纸张两度尝试烧炭，并对妻子说：「我一生人最爱系你，以后都想同你一齐，一系一齐烧炭走好唔好？」妻子起初默不作声地哭泣，其后哭诉「为咗细仔，唔好烧（炭）好唔好？」被告则问妻子：「可唔可以唔同个男人一齐」，妻子答应并解释对方只是其朋友。

两夫妻遂到菩萨面前发誓，被告称会断绝任何关系，只听妻子的话，然后用𠝹刀割断绑在妻子手上的鞋带。对于家中为何有炭一事，被告指他有朋友提出在被告家附近「烧嘢食」，他才买炭放在家备用，但他也常胡思乱想「买包炭想吓下妻子」。

案件编号：HCCC204/2024

法庭记者：刘晓曦