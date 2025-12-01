宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试

大埔宏福苑上周的五级大火焚烧逾43小时，造成至少151人死亡，至今仍有多人下落不明。保安局局长邓炳强今日（12月1日）会见传媒时表示，火势受控后，调查人员在8幢大厦不同地方检取棚网样本，包括平常很难到达、连消防员都要爬出去的地方，最终发现有7个样本不符合阻燃标准，怀疑有人将不合标准的保护网混入使用。而且，在随手可得的棚网样本里，合格机率越高，相反在一些较难取得样本的地方，合格率越低。

7月打风后 购不合规棚网作替换

廉政专员胡英明同场详细说明棚网造假时间线，指事源在今年7月台风袭港期间，原先安装在8栋大厦棚架的防护网被破坏，于是有涉案人士在一间本地供应商分批购买防护网以作更换。证据显示，涉案人士以每卷54元购买2,300卷、约75,000平方米防护网，但这批防护网未达阻燃标准，他们将防护网替换到损坏的地方，经署方计算后，相关数量足以包围该整个宏福苑。

中环大火后忧抽查 装少量阻燃棚网应付

及至今年10月尾，中环发生一宗涉及棚架防护网的火警，涉案人士担心宏福苑棚架防护网会被抽查检验。为应付检测，涉案人士在同一间本地供应商，以每卷100元购买115卷、约37,000平方米的一批达阻燃标准防护网。他们将这些合规防护网装在楼宇桩脚，企图鱼目混珠，并成功在往后的测试中，获得合格结果。

棚网合规与否 同等数量仅相差10万元

记者根据胡英明提供的涉案棚网数量及价钱计算，未达防阻燃标准的棚网（$54 x 2,300卷）合共花费124,200元；若以同等数量计算，合规的阻燃棚网（$100 x 2,300卷）则须花费230,000元，两者相差仅105,800元。（注：据胡英明所述，2,300卷足以包围宏福苑全数8栋大厦。）

胡英明说，就宏福苑维修工程可能涉及的贪污，已经展开全面调查，目前为止共拘捕12人，包括工程顾问、承建商和搭棚的盘头。他又指，警方与廉署已开始与律政司检视现时所得的证据，考虑是否有足够证据检控涉案人士。

陈国基斥古惑：误杀罪搏蝇头小利不符比例

政务司司长陈国基形容涉案人士的手法非常「古惑」，将合规与不合规的棚网混合来用，并将不合规的棚网放置于难以检取的位置，以逃避政府检测。他直斥「这是处心积虑的犯案」，非常可耻，亦强烈谴责涉案人士「为了蝇头小利，害死咁多条人命」，会依法追究到底，还死伤者公道。

陈国基又说，其实买合规的棚网所相差的费用不是很多，反问「系咪为差少少钱，要所有市民冒险？」他坦言，若误杀罪名成立，可被判处很长时间的监禁，「为咗少少利润值唔值得呢？以误杀罪名去博蝇头小利，根本系完全唔合符比例」，呼吁业界人士遵守政府法律和规定。

警方共拘捕13人涉嫌误杀

邓炳强表示，警方与廉政公署合共已拘捕14人，当中部分人是同时被警方与廉署拘捕。警务处刑事及保安处处长陈东表示，警方就案件共拘捕13人，包括12男1女，年龄介乎40至77岁，涉嫌误杀，被捕人士包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司及二判外墙工程公司等相关人士。

记者：陈俊豪

