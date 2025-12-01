Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伟能集团今早起停牌 旗下两公司遭中国中车入禀呈请清盘

社会
更新时间：16:39 2025-12-01 HKT
发布时间：16:39 2025-12-01 HKT

本港天然气及柴油发电公司伟能集团（01608.HK)今早起停牌，已在联交所短暂停止买卖，以待刊发内幕消息公告。另一方面，中国中车香港资本管理有限公司上周五（11月28日）入禀高等法院，呈请伟能集团控股有限公司及伟能集团国际控股有限公司清盘。根据司法机构网页显示，两案已排期明年2月11日提讯。

伟能集团控股有限公司(Vpower Group Holdings Limited )及伟能集团国际控股有限公司（VPower Group International Holdings Limited）遭中国中车香港资本管理有限公司(CRRC Hongkong Capital Management Co., Limited )呈请清盘。

根据伟能集团过往公告，伟能集团称它与中国中车(香港)公司建立了稳固的伙伴关系，支援并提升了集团的全球采购、分布式发电项目执行及融资实力。伟能集团于2014年与中国中车（香港）公司及中国技术进出口总公司签署了合作协议，共同在「一带一路」沿线国家开发分布式发电站。

而中国中车集团有限公司则为中央国资委下属的全资国有企业，中国中车(香港) 由中国中车(01766.HK)全资拥有。截至2023年9月15日，中车（香港）持有伟能集团国际控股有限公司97,783,322股。

案件编号：HCCW764/2025 及 HCCW765/2025
法庭记者：刘晓曦

