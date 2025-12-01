宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪

大埔宏福苑五级火灾造成至少146人死亡，多名居民家属连日来焦急寻找失联亲人。其中，16岁女生黎凯琪与爷爷、嫲嫲及叔叔同住宏泰阁，据悉事发当日（11月26日），她曾向男友发出「火烛了」「好辛苦」的短讯，之后便杳无音讯。家属及其男朋友连日来苦苦等待，盼能收到好消息。然而，昨日（11月30日）下午，黎凯琪的兄长透过社交平台沉痛公布，确认凯琪、叔叔及嫲嫲三人已不幸罹难；其男友亦发文向凯琪道别。消息一出，令人心碎，不少网民留言安慰，希望他们能节哀顺变。

黎凯琪兄长发文证实离世消息

一名相信是凯琪哥哥的网民昨日在社交平台Threads发文：「今日已经确认妹妹、嫲嫲、叔叔三位都已经离开咗。我哋都仲消化紧呢件事，希望大家理解。呢刻最需要嘅系俾（畀）屋企人空间同安静，大家唔使再特别留言安慰，多谢大家嘅关心同体谅。」

男友买Melody毕业公仔告别凯琪

男友则为凯琪购买了她生前要求的Melody毕业公仔及花束，以表哀悼。他于昨日傍晚发文，感谢网民关心，并向女友告别，「虽然结果唔好，但系未来仲有路要行，Baby你行先啦，一路好走」。最后，他向凯琪许下承诺：「我会照顾好自己㗎啦，晚安凯琪。」

「好辛苦」讯息后音讯全无

黎凯琪与年过七旬的嫲嫲及叔叔同住于宏泰阁1605室。其男友梁先生透露，凯琪当日考试放学回家后，下午3时许仍透过WhatsApp保持联系。3时08分，她传来「火烛了」、「隔篱屋」的讯息；7分钟后再报称「烧到过嚟」；至3时23分，她发出最后一句「好辛苦」后便音讯全无，生死未卜。

当时凯琪的爷爷幸身处楼下，未被波及，并于当晚被家人寻回。然而，凯琪、嫲嫲与叔叔三人依然下落不明。梁先生与凯琪的兄长连日来不断致电消防热线，多次确认单位位置与门牌，亦疲奔于社区中心、医院，甚至亲赴火灾现场，翻看警方与消防部门公开的遗体照片，却未获任何线索。他们其后转而在Threads发文求助，冀透过网络与媒体的力量，早日寻回家人踪迹。

网民泪目：佢会喺远处守护你㗎

网络寻人发起以来，无数网民持续关注凯琪的安危。当得知凯琪不幸罹难后，许多网民纷纷涌入相关帖文留言，向梁先生及凯琪兄长致以慰问，写下「保重」、「RIP」等字句，希望他们节哀顺变。

梁先生的告别帖文尤其触动人心，留言区涌现大量哀悼与安慰的讯息。有网民难掩悲痛：「呢两日已经无喊，但一睇到男朋友呢个post我真系直接喷泪」、「Melody毕业公仔...凯琪真系喺呢个世界上毕业喇，但佢永远活喺你心入面，请你多保重，偶尔话畀佢听你以后嘅所见所闻吧，佢会喺远处守护你㗎」；更有不少人因结尾一句「晚安凯琪」而泪目：「睇到晚安凯琪呢四只字喊咗」。

资料来源：Threads