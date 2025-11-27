大埔宏福苑五级火｜曾巡查工程16次提3宗检控 劳工处 : 资料显示棚网阻燃效能符合认可标准

大埔宏福苑火灾造成多人死伤，惨剧元凶疑涉外墙的棚架、棚网物料未能阻燃。网上流传，有市民去年曾发信劳工处反映，忧虑棚网消防安全，获回复「棚网发生火灾的风险相对为低」。劳工处今日( 27日 )回复本网查询时表示，劳工处自2024年7月起，多次就宏福苑维修工程作出工作安全巡查，至2025年11月期间，对宏福苑工程共进行了16次巡查工作，核查地盘的安全措施，包括查看宏福苑棚架上铺设保护幕(俗称「棚网」)产品质量证书是否符合劳工处要求，并按风险为本的原则，多次以书面警告方式提醒承建商须采取适当的防火措施。

已向承建商发出6张敦促改善通知书和作出3宗检控

劳工处在上述巡查行动中曾发现工程有不安全高处工作情况，已向相关承建商发出6张敦促改善通知书和作出3宗检控。劳工处最近一次巡查于11月20日进行，并于巡查后再次书面提醒承建商采取适当防火措施的必要性。

指「棚网发生火灾风险相对低」挨批 劳工处认内容欠清晰引致误会

劳工处去年9月曾收到市民有关维修工程事宜的投诉电邮，当中包括棚网等问题。劳工处于同年10月4日回复查询人电邮中说明设置棚网的主要作用是限制物件堕下范围，并曾提及「...根据现时劳工处所执行适用于建筑地盘的安全条例中，并没有涵盖关于棚网或任何物料的阻燃标准。」劳工处随即收到另一名市民对该处回复电邮的投诉，认为就棚网的回复内容不正确。经过跟进相关事项后，劳工处认为10月4日的回复有关棚网阻燃性的内容欠清晰，引致误会，因此于12月4日书面回复投诉人，清晰表示劳工处的安全巡查工作一直有跟进棚架上设置棚网事宜，并澄清该处职员在巡查中检视了该棚网的产品质量证书，资料显示棚网的阻燃效能符合《竹棚守则》所载的认可标准。

资料显示棚网的阻燃效能符合《竹棚守则》所载认可标准

劳工处强调，于去年10月4日回复查询人的电邮中提及相关棚网发生火灾的风险相对为低，指的是工程不涉及在建筑物外部施行如烧焊等热工序，并不意味著火灾风险会被忽略。回复中已清晰说明劳工处已提醒有关承建商须做好地盘内的防火措施以防止火灾发生。

有网民发现，去年10月已有人在facebook群组「宏福苑居民交流群组」，公开向劳工处查询围网防火性能的信件。处方当时回复：「保护幕作用是限制物件堕下范围，保护人们免受堕下的物料、工具和废料击中。而根据现时劳工处所执行适用于建筑地盘的安全条例中，并没有涵盖关于棚网或任何物料的阻燃标准。此外，根据本处人员对该地盘视察所得，该维修工程并不需要在竹棚架上进行热工序、使用明火或易燃物品等等，而地盘内亦有提供合适的灭火设施。因此，棚网发生火灾的风险相对为低」。该回复下款为「劳工处处长（林秀青代行），翻查政府电话簿，林秀青现为劳工处职业安全及健康部分区职业安全主任。