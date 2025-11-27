大埔宏福苑五级火｜李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

大埔宏福苑昨日发生五级火，导致严重死伤。特首李家超于社交平台表示，今早召开了跨部门会议，统筹全体政策局和各部门全面跟进大埔火灾的应对工作，并听取全体司局长汇报其范畴下的跟进工作和最新进展。

宏福苑五级火︱特首：尽快为受影响人士安排提供财政援助

他指，政府将继续全力扑灭火灾、救援被困居民及治理伤者，同时全力展开善后支援，为死者家属、伤者及受影响居民提供援助。政府会全力为受影响家庭提供临时住宿，并已安排足够社工，为各个受影响家庭及有需要人士提供适切支援，并会尽快安排提供财政援助，跟进相关善后安排。

宏福苑五级火︱向所有前线人员致谢

是次宏福苑由于正进行大维修，外墙的棚架、棚网物料被质疑未能阻燃。李家超表明，政府已即时安排巡查全港所有正在进行大型维修的屋苑，检视棚架及建筑物料的安全。

李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警务、医护和前线人员致谢。「有消防员不幸殉职，是我们巨大损失，政府将全力支援因公殉职同事的家人，以及受伤同事和他们的家人，并提供一切所需协助。」

李家超形容，火灾无情，「让我们体会到生命无常。我们正经历这场集体伤痛，在这艰难时刻，我们更须坚强面对，共渡时艰。」政府将竭尽所能提供支援和协助，社会各界亦展示无私的互助精神，无论是义载接送还是捐赠，处处彰显人性的光辉。政府会与所有香港人团结一致，众志成城，深信我们必定能够携手渡过难关。

另一方面，李家超及多位政府官员的社交平台中，已移除头像，以示哀悼。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火．直播｜增至最少44人死66伤 警拘3工程公司负责人涉「误杀」

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

大埔宏福苑四级火｜穿「黄金战衣」消防员昏迷送院全身熏黑 处长杨恩健到医院了解

大棋盘︱大埔宏福苑夺命火 政圈煞停选举 商界暂缓推大抽奖

宏福苑五级火｜李兆基基金捐款3000万紧急救援 信和拨2000万元赈灾 提供免费酒店住宿