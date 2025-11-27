大埔宏福苑五级火｜今晨陆续救出伤者送院 面部及手部皮肤被熏黑

大埔宏福苑五级火警焚烧大半日仍未救熄。今晨（27日）陆续有伤者被救出，送到沙田威尔斯亲王医院。《星岛头条》记者于威院急症室门口直击，有伤者被消防救护车送入医院，面部和手部皮肤被熏黑，胸口挂有「第一优先」胸牌。

下午3时30分，有疑似火灾伤者家属前往沙田威尔斯亲王医院探望。不过就谢绝传媒访问和拍照。记者见到其手上提有湿纸巾和成人纸尿片。

当记者向其表达慰问时，该男子对记者回答「多谢、有心」。



记者：谢宗英

摄影：苏正谦

