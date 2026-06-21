二手衫新势力？2nd STREET逆市1年连开6店 日本选物店RAGTAG料7月开幕 内地/新加坡品牌攻港

近年香港饮食业、零售业出现结业潮，多间酒楼、茶餐厅、手作饰品、雨伞店老字号相继告别。不过，仍有品牌看准商机无惧逆市大力扩展二手衫市场。去年5月攻港的日本古着店2nd STREET一年内连开6店，同为日本过江龙的高端选物店RAGTAG亦预告7月开幕，新加坡及内地的二手衫及手袋品牌同样打入市场，即睇新店详情！

二手衫新势力？2nd STREET逆市1年连开6店 日本选物店RAGTAG料7月开幕

日本的二手古着买卖市场成熟，不少潮人都会从中发掘珍品作出个性配搭，其中2nd STREET就是当地著名古着店之一。2nd STREET于2018年开始积极开拓海外市场，并于去年5月于旺角MOKO新世纪广场开设香港首店，除了出售二手服饰、鞋履、配件之外，当中名牌手袋区更是大受欢迎。店内设有衣服、手袋回收服务，大家可将衣物带到现场估价出售。

自从旺角店开幕后，2nd STREET于短短一年内已开始在港扩展版图，先后于沙田及屯门开设分店。目前2nd STREET正准备元朗YOHO MALL店、尖沙咀The ONE店及九龙塘又一城店，足见香港二手衫市场蓬勃发展。

日本另一个二手选物店品牌RAGTAG将于7月31日在铜锣湾希慎广场开业，直接从日本引入经鉴定的中古及设计师品牌服饰，同样会推出实体店二手衫收购服务。品牌于1985年6月在东京原宿开设第一间门市，已于日本拓展至逾20间分店，团队精心挑选及收购二手名牌商品。RAGTAG于去年底开拓海外市场，先于2025年底于台湾开店，至今将业务发展至香港。

内地/新加坡品牌齐攻港

除了日本古着店以外，同时也有新加坡及内地品牌相继看准二手衫市场潜力。号称新加坡最大型二手服装店REFASH于2016年起家后，随后进驻马来西亚，并于2022年5月获Carousell集团收购，更联手合作从去年起在香港陆续开设分店，目前于旺角及北角设有两间门市，同时提供回收衣物服务。

REFASH根据设计、新旧程度、品牌、服装类型的标准，分5级回收旧衣，奢侈品牌旧衫回收价高至$100，普通品牌则以$3至$30回收，而且「淘宝货都会收」。经过筛选和分类后，商品会根据品质分为A、B、C、D四个等级出售，分别对应$99、$79、$59和$39四个价格来发售。

至于内地品牌「爱回收」则由万物新生集团经营，品牌于2011年首创二手电子产品回收模式，后来发展至以旧换新合作模式。直到2021年海外业务覆盖美国、日本、印度等主流二手数码自由市场；品牌同年开发奢侈品回收，至2022年拓展产品回收类型，包括黄金、名酒、服饰、生活杂货等。

「爱回收」于内地设逾2000间门市回收二手衣物、名牌手袋、名表等商品，甚至有智能回收箱接回收纸类、金属、塑胶、织物的用品，宣扬环保。「爱回收」即将攻港，选址于荃湾荃新天地，以新品牌「ReRe」开设香港首店，店内届时提供AI即日时估价、手机及奢侈品收购等服务。

2nd STREET分店

1.旺角店

地址：MOKO新世纪广场MTR层M09舖

营业时间：上午11:00至晚上10:00

收购服务时间：上午11:00至晚上8:00

2.沙田店

地址：沙田新城市广场L3 357号舖

营业时间：上午10:00至晚上10:00

收购服务时间：上午11:00至晚上8:00

3.屯门店

地址：屯门V City MTR层M-12舖

营业时间：上午10:00至晚上10:00

收购服务时间：上午11:00至晚上8:00

4.尖沙咀店

地址：尖沙咀弥敦道100号The ONE地下GA07舖

营业时间：上午11:00至晚上9:00

收购服务时间：上午11:00至晚上7:00

5.元朗店

地址：元朗YOHO MALL I L1层1115号舖

6.九龙塘店

地址：九龙塘又一城MTR层

RAGTAG分店

1.铜锣湾店

地址：铜锣湾希慎广场301及327号舖

开幕日：7月31日

REFASH分店

1.旺角店

地址：MOKO新世纪广场2楼240舖

营业时间：上午11:00至晚上9:00

2.北角店

地址：北角汇二期2楼220号舖

营业时间：上午11:00至晚上9:00

ReRe香港店

地址：荃湾荃新天地

文：RY

资料及图片来源：记者摄、ragtaghongkong、REFASH、爱回收