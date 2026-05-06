定位追踪器升级版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub双平台支援 USB-C/无线充电免换电 Momax/小米/MiLi最新型号比拼
发布时间：12:00 2026-05-06 HKT
定位追踪器推出多年，无论揾锁匙、揾行李、揾宠物，甚至揾人都派上用场，用途广泛，只是过去总要在Apple Find My或Android Find Hub之间二选一。不过，近期登场的升级版终于打破这个局限，全面支援iPhone及Android手机双平台，部分更解决久不久要换电池的烦恼，直接使用USB-C或无线充电。今日为大家推介Momax、小米、pebblebee等6款最新型号及使用须知，当中既有匙扣型，亦有卡片型可选。
定位追踪器升级版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub支援 USB-C/无线充电免换电池 Momax/小米/MiLi最新型号比拼
定位追踪器推介2026｜6款新型号比并
轻巧挂饰款：适合挂匙扣、背囊
1. Momax Pinpop² X
作为Momax高性价比新作，Pinpop² X体积与AirTag相若，功能更全面，同时支援Apple Find My及Android Find Hub，无论你换手机，还是与家人共享（不同系统）都能定位，内置锂电池支援USB-C快充，每次充电2小时，即可用上6个月，并具备IP67防水性能。
- 卖点：高性价比、附贴纸DIY
- 售价：$79
- 查询：按此
2. 小米Xiaomi Tag
小米首款定位追踪器Xiaomi Tag圆形机身配上喷砂金属质感，外形时尚美观，重量亦只有
- 卖点：电池寿命达1年
- 售价：$93（1个）、$315（4个装）
- 查询：按此
纤薄卡片款：适合放银包、手提电脑袋
3. pebblebee Card 5
虽然售价较同类追踪器贵，pebblebee Card 5机身做得超薄，厚度仅
- 卖点：18个月续航、超薄机身
- 售价：$278
- 查询：按此
4. MiLi MiCard Duo
MiLi MiCard Duo同样支援无线充电，1小时即可充满电，惟续航力略逊于pebblebee，最长只达8个月，但拥有更强的IP67防水，
- 卖点：无线充电
- 售价： $169
- 查询：按此
5. Momax PinCard² X Mini
外形大小犹如迷你八达通卡的PinCard² X Mini，比其他卡片型追踪器更袖珍，且有着同级最高的IP68防尘防水，全天候挂在背囊或行李外露，也不用担心会弄壤。官方指经USB-C充电大概1.5小时便可充满，并可连续使用4个月。
卖点：袖珍迷你、IP68防水
售价：$129
查询：按此
6. Chipolo Card
专攻定位装置的Chipolo终于加入双平台阵营，新款Chipolo Card用料一贯高级，厚度薄至
- 卖点：Qi无线充电
- 售价：约412港元
- 查询：按此
6款定位追踪器规格一览
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型号
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Momax Pinpop² X
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Xiaomi Tag
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Pebblebee Card 5
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MiLi MiCard Duo
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Momax PinCard² X Mini
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Chipolo Card
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类型
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挂饰型
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挂饰型
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卡片型
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卡片型
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卡片型
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卡片型
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平台支援
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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充电方式
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USB-C
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CR2032钮扣电池
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无线充电
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无线充电
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USB-C
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Qi无线充电
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尺寸/厚度
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32×
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46.5×
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防水等级
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IPX7
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IP67
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IP66
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IP67
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IP68
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IP67
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续航
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6个月
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12个月
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18个月
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8个月
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4个月
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12个月
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售价
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$79
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$93
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$278
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$169
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$129
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$412
Find My+Find Hub双支援成新标准
过去用户常因手机系统不同而买错定位器，今年「双平台支援」成为新标准：
- Apple Find My：利用全球数以亿计的iPhone、iPad、MacBook组成蓝牙网络，即使物体在千里之外也能精确回传位置。
- Android Find Hub：Google整合了全球Android装置的追踪网络。由于Android用户基数大，在东南亚及欧洲地区的覆盖率极高。
- 不可同时连接2个平台：双平台支援不错是iPhone或Android手机都能使用，但配对时只可选其一，不能同时在iPhone《寻找》或Android的《Find Hub》App显示，设定时须要「二选一」。
定位追踪器选购5大须知
1. 充电胜过更换电池
建议优先选购USB-C或无线充电型号，虽然内置钮扣电池（如CR2032）款式较便宜，但密封性较差，防水能力不如充电型号，更重要是不用再花钱购买电池更换。
2. 隐私反追踪功能
大部分定位追踪器具备「反追踪警报」，若有人将不属于你的追踪器放进你的手袋或背囊，你的手机（无论iOS或Android）都应收到提示，防止被恶意跟踪。
4. 蜂鸣器分贝
卡片型定位器通常藏在银包内，声音容易被遮盖。选购时应留意蜂鸣器分贝，建议选择85dB以上，确保在杂物中仍能听到。
5. 防水防尘等级
挂在背囊外的追踪器建议具备IP67或更高等级，才足以应对突如其来的暴雨或意外跌落水池。
使用小贴士
- 定期检查：每月查看App中的位置记录，确保设备运作正常。
- 共享权限：双平台型号通常支援「家人共享」，但切记只向信任的人开放位置权限。
文：B1807
图：B1807、Momax、小米、pebblebee、MiLi、Chipolo