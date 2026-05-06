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定位追踪器升级版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub双平台支援 USB-C/无线充电免换电 Momax/小米/MiLi最新型号比拼

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更新时间：12:00 2026-05-06 HKT
发布时间：12:00 2026-05-06 HKT

定位追踪器推出多年，无论揾锁匙、揾行李、揾宠物，甚至揾人都派上用场，用途广泛，只是过去总要在Apple Find My或Android Find Hub之间二选一。不过，近期登场的升级版终于打破这个局限，全面支援iPhone及Android手机双平台，部分更解决久不久要换电池的烦恼，直接使用USB-C或无线充电。今日为大家推介Momax、小米、pebblebee等6款最新型号及使用须知，当中既有匙扣型，亦有卡片型可选。

定位追踪器升级版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub支援 USB-C/无线充电免换电池 Momax/小米/MiLi最新型号比拼

定位追踪器推介2026｜6款新型号比并

轻巧挂饰款：适合挂匙扣、背囊

1. Momax Pinpop² X

作为Momax高性价比新作，Pinpop² X体积与AirTag相若，功能更全面，同时支援Apple Find My及Android Find Hub，无论你换手机，还是与家人共享（不同系统）都能定位，内置锂电池支援USB-C快充，每次充电2小时，即可用上6个月，并具备IP67防水性能。

  • 卖点：高性价比、附贴纸DIY
  • 售价：$79
  • 查询：按此

2. 小米Xiaomi Tag

小米首款定位追踪器Xiaomi Tag圆形机身配上喷砂金属质感，外形时尚美观，重量亦只有10g。除了支援双平台，机身具IP67防水，由于使用CR2032钮扣电池，差不多1年才需换电一次。

  • 卖点：电池寿命达1年
  • 售价：$93（1个）、$315（4个装）
  • 查询：按此

纤薄卡片款：适合放银包、手提电脑袋

3. pebblebee Card 5

虽然售价较同类追踪器贵，pebblebee Card 5机身做得超薄，厚度仅1.74mm，还支援无线充电，单次充电可用上18个月。值得一提的是，追踪器设有触控键，连按两下可反向寻找手机。

  • 卖点：18个月续航、超薄机身
  • 售价：$278
  • 查询：按此

4. MiLi MiCard Duo

MiLi MiCard Duo同样支援无线充电，1小时即可充满电，惟续航力略逊于pebblebee，最长只达8个月，但拥有更强的IP67防水，11.3g重量亦轻一点，价钱亦更便宜。

  • 卖点：无线充电
  • 售价： $169
  • 查询：按此

5. Momax PinCard² X Mini

外形大小犹如迷你八达通卡的PinCard² X Mini，比其他卡片型追踪器更袖珍，且有着同级最高的IP68防尘防水，全天候挂在背囊或行李外露，也不用担心会弄壤。官方指经USB-C充电大概1.5小时便可充满，并可连续使用4个月。

卖点：袖珍迷你、IP68防水

售价：$129

查询：按此

6. Chipolo Card

专攻定位装置的Chipolo终于加入双平台阵营，新款Chipolo Card用料一贯高级，厚度薄至2.5mm，且内置音量达110dB的蜂鸣器，容易凭声音找出其位置，另支援Qi无线充电，直接放在充电板即自动对准位置，但价钱偏贵。

  • 卖点：Qi无线充电
  • 售价：约412港元
  • 查询：按此

6款定位追踪器规格一览

型号

Momax Pinpop² X

Xiaomi Tag

Pebblebee Card 5

MiLi MiCard Duo

Momax PinCard² X Mini

Chipolo Card

类型

挂饰型

挂饰型

卡片型

卡片型

卡片型

卡片型

平台支援

Find My/Find Hub

Find My/Find Hub

Find My/Find Hub

Find My/Find Hub

Find My/Find Hub

Find My/Find Hub

充电方式

USB-C

CR2032钮扣电池

无线充电

无线充电

USB-C

Qi无线充电

尺寸/厚度

32×40.5mm

46.5×31mm

1.74mm

2.5mm

4.5mm

2.5mm

防水等级

IPX7

IP67

IP66

IP67

IP68

IP67

续航

6个月

12个月

18个月

8个月

4个月

12个月

售价

$79

$93

$278

$169

$129

$412

 

Find My+Find Hub双支援成新标准

双平台支援是指既对应iPhone，亦适用于Android手机，再不会出现买错的烦恼。
双平台支援是指既对应iPhone，亦适用于Android手机，再不会出现买错的烦恼。

过去用户常因手机系统不同而买错定位器，今年「双平台支援」成为新标准：

  • Apple Find My：利用全球数以亿计的iPhone、iPad、MacBook组成蓝牙网络，即使物体在千里之外也能精确回传位置。
  • Android Find Hub：Google整合了全球Android装置的追踪网络。由于Android用户基数大，在东南亚及欧洲地区的覆盖率极高。
  • 不可同时连接2个平台：双平台支援不错是iPhone或Android手机都能使用，但配对时只可选其一，不能同时在iPhone《寻找》或Android的《Find Hub》App显示，设定时须要「二选一」。

定位追踪器选购5大须知

1. 充电胜过更换电池

建议优先选购USB-C或无线充电型号，虽然内置钮扣电池（如CR2032）款式较便宜，但密封性较差，防水能力不如充电型号，更重要是不用再花钱购买电池更换。

2. 隐私反追踪功能

定位追踪器基本上都有反追踪功能，可侦测到不属于你的追踪器。
定位追踪器基本上都有反追踪功能，可侦测到不属于你的追踪器。

大部分定位追踪器具备「反追踪警报」，若有人将不属于你的追踪器放进你的手袋或背囊，你的手机（无论iOS或Android）都应收到提示，防止被恶意跟踪。

4. 蜂鸣器分贝

卡片型定位器通常藏在银包内，声音容易被遮盖。选购时应留意蜂鸣器分贝，建议选择85dB以上，确保在杂物中仍能听到。

5. 防水防尘等级

若要挂在物品外全天候使用，最好拣选IP67或以上的防水级别。
若要挂在物品外全天候使用，最好拣选IP67或以上的防水级别。

挂在背囊外的追踪器建议具备IP67或更高等级，才足以应对突如其来的暴雨或意外跌落水池。

使用小贴士

  • 定期检查：每月查看App中的位置记录，确保设备运作正常。
  • 共享权限：双平台型号通常支援「家人共享」，但切记只向信任的人开放位置权限。

 

文：B1807

图：B1807、Momax、小米、pebblebee、MiLi、Chipolo

 

延伸阅读：Apple AirTag 2升级第2代UWB对应Apple Watch 寻找距离更远音量更大

 

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