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Dyson PencilWash直杆洗地机！纤幼38mm手柄拖地灵活转向 纤维滚筒净水清洁快速变干

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更新时间：12:00 2026-04-07 HKT
发布时间：12:00 2026-04-07 HKT

吸尘机吸力再强，始终做不到水洗清洁效果，以至洗地机、湿拖吸尘机相继出现，但机身难免变得又大又重，为让拖地变轻松，Dyson将去年备受好评的PencilVac 直杆吸尘机，重新研发出拖地专用的PencilWash，同样握着38mm纤幼手柄，轻力拖拉就可以把地板用水清洁干净。

Dyson PencilWash直杆洗地机纤幼38mm手柄拖地灵活转向

纤幼手柄全机仅重2.2kg

顾名思义，PencilWash一如PencilVac Fluffycones，用上笔直如杆的机身设计，手柄直径也是非常适合手握的38mm，全机2.2kg重量对比同类洗地机亦轻巧不少，令过去遴迍又消耗体力的拖地工夫，如今可以轻松快捷完成。

灵活转向深入柜底

纤幼轻巧本已令PencilWash做到灵活操控及转向，加上高速摩打驱动的滚轮产生向前推进牵引力，拖拉亦不费劲。此外，为让家具底部或狭窄空间同样清洁得到，PencilWash能大幅向后倾170°，把洗地滚筒吸头深入家中每个角落。

64,000根刷毛同步清除污渍碎屑

说起吸头，PencilWash所用的洗地滚筒吸头经过精密设计，其中高密度纤维滚筒每平方公分布满64,000根纤维刷毛，高速旋转时同步清除污渍及碎屑，8点释水浸润系统则均匀将清水洒在滚筒上，加上滚筒每次转动会刮走污水及碎屑，并分开处理，解决传统拖地中途换水或重复使用脏水的问题，而无滤网设计亦能避免洗地机因污垢残留而有机会影响性能。

300ml水洁净100平方米

PencilWash提供2种洗地模式，预设的标准模式适合日常硬地板清洁，强效模式则针对局部顽固污渍，如泼洒物或干涸污渍，用家可根据地板类型与清洁程度调整水量，做到有效清洁之余，同时保持地板干爽。

PencilWash的净水箱位于吸头后方，容量为300ml，官方指这个水量足够洁净100平方米面积，对一般400呎至700呎家庭而言，一缸水足以应付全屋清洁，而且续航力达30分钟，必要可直接更换四芯锂离子电池，延长拖地时间。

  • 售价：$2,990
  • 查询：按此

 

文：B1807

图：B1807、Dyson

 

延伸阅读：小米Xiaomi G30 Max无线吸尘机实试280AW强劲吸力

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