DJI Avata 360全景无人机登场！双1吋感光镜头全方位8K记录 一键切换单镜形态两种玩法

全景航拍再有新机款登场，无人机巨头DJI今日推出首款8K全景旗舰无人机DJI Avata 360，除了双1吋感光镜头捕捉8K全景画面，亦可切换成单镜形态，以最熟悉的角度拍摄4K片，加上O4+图传技术及全向避障系统，将航拍创作带入一览无遗的全景新角度。

DJI Avata 360全景无人机登场！双1吋感光镜头全方位8K记录 一键切换单镜两种玩法

DJI Avata 360：双1吋感光元件

作为品牌首款全景无人机，Avata 360影像规格相当进取，机身上的两个镜头均用上等效面积1吋的感光元件，拥有2.4μm大像素及高动态范围特色，能360度全方位捕捉每个角度。

在DJI自研全景拼接演算法加持下，新作可摄录8K/ 60f ps HDR高画质全景影片，并支援输出高达1.2亿像素（16K）的全景相片。对于追求后期弹性的创作者而言，即使将全景素材裁切至日常视角，细节依然锐利。此外，镜头支援双形态切换，玩家可转为单镜头模式拍摄传统4K/ 60f ps影片，一机两用。

导入雷射雷达全向避障

FPV飞行最令新手却步是碰撞风险，Avata 360延续了一体化桨叶防护罩设计，并引入前视雷射雷达，配合自家避障演算法，提供全向避障，意味无人机在全景拍摄时能主动侦测并避开障碍物，即使在光线不足的夜间环境，避障功能依然可靠。

O4+图传最远20公里

传输方面，新机应用旗舰型号常见的O4+图传技术，高画质传输距离最远可达 20公里 ，并具备强大的抗干扰能力。配合新款飞行眼镜与穿越摇杆3，玩家可体验「头追」功能，画面随头部转动同步转向，带来如临其境的沉浸感。

智慧运镜 后期制作更自由

Avata 360优势在于一次飞行，拍出无限创意，过往需要精准运镜才能捕捉的镜头，现在只需飞过目标，全景画面便能记录一切，透过全景虚拟云台，创作者在后期能轻松实现360度旋转、俯仰或小行星变焦效果。

针对追求效率的用家，系统亦支援按拍摄时的运镜直接汇出影片，免去繁琐的后期剪辑，而且机身内置 42G B储存空间，并支援WiFi 6高速传输（最高 100M B/s），让素材转移更迅速。

售价：$3,169（净机）

$4,989（附RC 2遥控器）

$6,239（畅飞套装）

$6,239（体感畅飞套装）

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文：B1807

图：B1807、DJI