DJI Avata 360全景无人机登场！双1吋感光镜头全方位8K记录 一键切换单镜形态两种玩法
发布时间：12:00 2026-03-27 HKT
全景航拍再有新机款登场，无人机巨头DJI今日推出首款8K全景旗舰无人机DJI Avata 360，除了双1吋感光镜头捕捉8K全景画面，亦可切换成单镜形态，以最熟悉的角度拍摄4K片，加上O4+图传技术及全向避障系统，将航拍创作带入一览无遗的全景新角度。
DJI Avata 360全景无人机登场！双1吋感光镜头全方位8K记录 一键切换单镜两种玩法
DJI Avata 360：双1吋感光元件
作为品牌首款全景无人机，Avata 360影像规格相当进取，机身上的两个镜头均用上等效面积1吋的感光元件，拥有2.4μm大像素及高动态范围特色，能360度全方位捕捉每个角度。
在DJI自研全景拼接演算法加持下，新作可摄录8K/
导入雷射雷达全向避障
FPV飞行最令新手却步是碰撞风险，Avata 360延续了一体化桨叶防护罩设计，并引入前视雷射雷达，配合自家避障演算法，提供全向避障，意味无人机在全景拍摄时能主动侦测并避开障碍物，即使在光线不足的夜间环境，避障功能依然可靠。
O4+图传最远20公里
传输方面，新机应用旗舰型号常见的O4+图传技术，高画质传输距离最远可达
智慧运镜 后期制作更自由
Avata 360优势在于一次飞行，拍出无限创意，过往需要精准运镜才能捕捉的镜头，现在只需飞过目标，全景画面便能记录一切，透过全景虚拟云台，创作者在后期能轻松实现360度旋转、俯仰或小行星变焦效果。
针对追求效率的用家，系统亦支援按拍摄时的运镜直接汇出影片，免去繁琐的后期剪辑，而且机身内置
售价：$3,169（净机）
$4,989（附RC 2遥控器）
$6,239（畅飞套装）
$6,239（体感畅飞套装）
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文：B1807
图：B1807、DJI