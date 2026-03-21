屈臣氏全场无门槛88折！一日限定 指定分店即享 加送高达$120优惠券
更新时间：13:24 2026-03-21 HKT
发布时间：13:24 2026-03-21 HKT
发布时间：13:24 2026-03-21 HKT
深受本地家庭喜爱的连锁个人护理产品零售店屈臣氏，以其齐全的商品和便利的服务网成为大家生活中的日常补给站。为回馈顾客，屈臣氏于今日（3月21日）推出一日限定的惊喜优惠，指定分店会有全场无门槛88折！而购买部分指定商品，更加送合共高达$120的优惠券，让顾客尽享折上折优惠，即睇内文优惠详情。
屈臣氏只限一日88折！全场无门槛有折 指定分店即享
连锁个人护理产品零售店屈臣氏不时会推出全场折扣优惠予顾客，日前屈臣氏宣布于今日再度推出88折限时优惠！易赏钱会员于指定门市分店购物，即可享全场无门槛88折优惠。指定分店遍布港九新界，无论购买任何个人护理、健康产品或日用品均可享折扣，是入货的好机会
除全场88折外，购买部分指定产品满指定金额，更可享额外折上折优惠，包括︰
- 优惠1︰买任何护肤/美妆产品满$150（不包括男士护肤产品），即送$50护肤/美妆产品优惠券
- 优惠2︰买精选灵芝、虫草或免疫保健产品满$688，即送$10指定健康产品优惠券
- 优惠3︰买精选纤体塑身或祛湿产品满$488，即送$60屈臣氏精选健康产品优惠券
指定信用卡再减$50
另外，由即日起至5月31日期间，于屈臣氏分店或网店一次购物满$500，并使用任何汇丰信用卡签账，即可额外获得$50屈臣氏电子优惠券。门市优惠券会存入顾客的易赏钱App帐户，有效期至今年6月30日；而网店优惠券会于6月30日或之前存入屈臣氏网店电子银包，有效期至今年7月31日。名额有限，先到先得，送完即止。
屈臣氏88折优惠详情
- 优惠日期：2026年3月21日（星期六）
- 地点：屈臣氏指定分店 ＞＞按此＜＜
- 条款及细则：
- 88折优惠不适用于购买礼券、部分指定推广、新会员优惠、体检及疫苗计划、处方产品等多项服务及产品
- 所有赠送之优惠券均有使用期限及条款约束，详情请参阅优惠券背面
资料来源︰Watsons
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