aeae香港｜韩国Y2K潮牌4月朗豪坊开幕！偶像同款棒球帽、外套 网民：以后唔使揾代购！
更新时间：16:23 2026-03-17 HKT
发布时间：16:23 2026-03-17 HKT
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近年韩国时装品牌在香港掀起热潮，不少品牌如MATIN KIM、STAND OIL、MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD等，相继来港开设分店。备受年轻一代追捧的韩国潮牌「aeae」，预告将于今年4月登陆旺角朗豪坊，开设香港首间专门店。消息一出，随即引起一众时装迷的热切期待。
aeae香港首店登陆旺角朗豪坊 韩国Y2K「轻亚风」潮牌
昨日（16日），有网民在社交平台上分享，「aeae」即将在旺角朗豪坊开店的消息，意味著粉丝们未来无需再远赴韩国或寻找代购，便能直接购买心仪产品。对于这个消息，网民反应极为热烈，纷纷留言表示兴奋，直呼「以后唔使飞韩国唔使揾代购了」、「我个银包准备好」、「我张信用卡准备好啦」，可见品牌的吸引力。
K-POP偶像同款！解构aeae潮流元素
「aeae」是2022年才于韩国汉南洞成立的新兴设计师品牌，风格融合了美式复古与Y2K街头潮流，包含波点、天使翅膀、星星等的元素，形成独特的「轻亚风」，深受韩国Z世代及潮流偶像喜爱，连多位K-POP偶像，如ITZY有娜、Hearts2Hearts JUUN等私下都经常穿戴。
品牌的标志产品是绣有「aeae」字样的拼色棒球帽，以高挺的版型和修饰脸型的效果而闻名，在韩国几乎是年轻潮人「人手一顶」。此外，品牌亦以大胆的色彩搭配及抢眼的Logo设计，打造出既有街头感又适合日常穿搭的服饰，兼具设计感与实穿性。
资料来源：1okkwann＠Threads、aeae_official
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