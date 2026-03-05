Patagonia太古城开仓劈价低至4折！$156起入手机能裤/T恤/外套 会员再享9折

户外运动服饰品牌Patagonia最近于太古城店及网上商店同步推出震撼优惠，精选货品折扣低至4折，价钱极具吸引力，部份产品仅以$156即可入手，会员更可尊享额外9折，是添置高品质户外装备的绝佳时机。

太古城Patagonia开仓低至4折！人气机能裤/T恤/外套$156起

Patagonia精选男装大减价 兼顾日常与极限户外机能

在这次减价活动中，多款皇牌男装产品绝对不容错过。专为滑雪等雪地活动设计的「Storm Shift Jacket」，采用顶级的 GORE-TEX ePE 防水透气面料，能在恶劣天气下提供极佳保护，同时有效排走湿气，维持身体干爽温暖，是户外探险的灵活首选。

而对于追求日常舒适度的消费者，「Better Sweater Crewneck」则是不二之选。它由再生聚酯纤维针织刷毛制成，触感柔软温暖，搭配实用的拉链口袋，无论是城市穿梭或郊外远足，都能提供恰到好处的保暖效果。

女装及童装均有折 融合复古时尚与保暖实用性

女装方面同样带来多重惊喜，「Downdrift Jacket」融合了复古风格与现代机能，外套填充 600-fill power 的高品质再生羽绒，提供极致温暖。其可拆卸的帽兜与防风前襟设计，让穿著者能从容应对变幻莫测的天气。适合日常穿著的「Lunar Dusk Hoody」抓绒外套，采用舒适的再生聚酯纤维绒毛，并经过 PFC-free 不含全氟化学品的泼水处理，成为出门必备的保暖单品。

品牌同时照顾到儿童及婴幼儿的需要，「Powder Town Jacket」是雪地活动的全能外套，采用 150 克 Thermogreen® 再生保暖材质，并具备 H2No® 防水透气薄膜，确保孩子在雪地中保持温暖干爽。而「BB 版 Snow Pile Jacket」则为幼童提供周全保护，除了同样具备防水、保暖功能外，其 Grow-Fit 袖口设计更可延长外套的穿著年限，体现品牌的环保传承精神。

Patagonia 减价优惠详情

优惠内容：精选货品低至 4 折，会员可享额外 9 折优惠，产品$156起

发售地点：Patagonia 太古城店及网上商店同步发售

店舖地址：鲗鱼涌太古城中心 G068 号舖

营业时间：11am-9pm

联络电话：2111 9222

资料来源：Patagonia Hong Kong