连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券

农历新年将至，又是时候办年货迎接龙年！以售卖泰国直送产品而深受港人欢迎的连锁超级市场Big C，近日宣布推出限时两天的快闪贺年优惠，为顾客提供一个办年货的机会。Big C一连两日提供全场85折的优惠折扣，买满指定金额更送现金券及米等，让顾客在选购贺年礼品和食品时，能够享受折上折优惠。

连锁超市Big C快闪贺年优惠！一连两日全场85折

主打泰国直送产品的连锁超市Big C，由即日起推出一连两日的快闪贺年优惠。顾客只要在Big C各门市购物满$100，即可享全单85折的优惠。超市有多款糖果零食、泰式薯片、饮品、酱料，以及是贺年酒水、特色福袋及礼品供应，让大家以最实惠的价钱买到心头好。

多重优惠折上折 满额送米+$30现金券

除了吸引的全单折扣外，Big C同步推出双重加码优惠。在优惠期间，顾客作任何消费，无论金额多少，都可立即获赠两张价值$15的现金券，于下次购物时使用。只要消费折实后满$100，可使用一张，即时减$15，扫货更抵。

另外，顾客享用85折优惠后，只要折实价钱满$100，Big C还会额外赠送一包价值$15的1公斤重金稻特级茉莉香米。不过，赠品数量有限，送完即止，记得把握机会前往扫货。

Big C「快闪贺年优惠」详情

资料来源︰Big C