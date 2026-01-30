屈臣氏快闪全场88折 护理产品/贺年礼盒折上折！加码派$200优惠券 1招再减$15

农历新年将至，又是办年货、准备贺礼的高峰期。为迎接新春，个人护理产品零售商屈臣氏 Watsons将于明日（1月31日）在门市及网店同步推出全场无门槛88折优惠，更可额外获取高达$200的现金券，让办年货的过程更添著数。

屈臣氏周末全场88折！加码派$200优惠券 1招再减$15

屈臣氏88折优惠一日限定

顾客凡于1月31日（六）到屈臣氏门市同网店购物，并在结账时出示易赏钱会员；或在网店输入优惠码「12OFF」，即可享有全场商品无消费门槛的88折优惠。多款适合新春送礼或自用的贺年礼盒与糖果均享有折上折优惠，重点推介乐家杏仁糖198克$57.2、麦提莎朱古力分享装144克$20.9、金莎朱古力礼盒8粒装$35.1，让顾客能一站式办妥所有贺年糖果。

此外，屈臣氏更准备了多重现金券回赠，让优惠叠加，悭得更多。凡购物满$388，即可获赠总值$80的屈臣氏利是（内含$50及$30现金券各一张）；购买护肤或美妆产品满$150，即可获赠$50的同类别现金券；购买指定伤风感冒产品满$150，或精选头发保健产品满$488，分别可获赠$10及$60的健康产品现金券。而WeChat Pay HK用户在门市领券后，消费满$300亦可即时减免$15，让整个购物过程的优惠最大化。

屈臣氏优惠详情

推广日期： 1月31日 (星期六)

适用地点： 香港及澳门屈臣氏门市、屈臣氏网店 (bit.ly/4687RDu)

条款及细则：88折优惠不适用于购买礼券、部分推广产品、新会员优惠、体检、中医药服务、处方产品及预购产品等。

资料来源：Watsons