万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用

随著农历新年将至，许多家庭开始著手准备年货与日常用品。为了回馈广大消费者，万宁特别推出了令人惊喜的「新年新优惠」，只要于1月16日在指定分店购物，即可享有全场88折的优惠，在选购心头好的同时，也能享有极具吸引力的折扣奖赏。

万宁一日限定快闪优惠！指定分店全场88折 满额再送$50现金券

万宁指定分店全场购物满$188即享88折 网店同步优惠

只需于明日（1月16日），前往万宁指定分店消费满$188，即可享有全单88折的超值优惠。无论是日常消耗量大的洗发露、沐浴乳、牙膏等个人护理产品，还是适合送礼自用的各类维他命、益生菌等保健食品，都能以更优惠的价格购入。

为了方便繁忙的都市人，万宁官方网店亦同步推出了相同的折扣活动。顾客只需在结帐时输入指定优惠码「26JANHH」，同样可享购物满 $188 即打 88 折的优惠（优惠时段为早上6时至晚上11时59分）。

满额再送$50现金券

除了全场折扣外，万宁亦针对爱美人士推出了专属的护肤品推广。顾客现时凡购买任何护肤产品（婴儿产品除外）满 $150，即可额外获赠一张价值$50的万宁现金优惠券。此优惠券适用于后续购买护肤产品，让消费者能以更低成本持续保养，在新年期间容光焕发。

万宁全场88折优惠

推广日期：2026年1月16日（星期五）

优惠内容： 全场购物满 $188，即享88折（适用于指定分店及官网）。 购买护肤产品满$150，送$50万宁现金优惠券（优惠券派发至1月18日）。 万宁官网优惠码：26JANHH

备注：优惠受条款及细则约束，不适用于购买礼券、奶粉、处方药物及出位价产品等。

资料来源：Mannings 万宁