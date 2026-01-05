Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一田超市/百货新春优惠低至2折！鲍鱼、花菇福袋$258起 年货$18专区

时尚购物
更新时间：18:14 2026-01-05 HKT
发布时间：18:14 2026-01-05 HKT

一田优惠｜农历新年将至，又是时候办年货、为挚爱亲朋准备贺礼。为迎接新岁，一田 YATA将于2026年1月9日至22日期间，隆重呈献《一田．春飨好礼》优惠，全线超市及百货产品劲减低至2折，当中更有多款独家贺年福袋，例如与安记联乘的鲍鱼福袋仅售$258，绝对是办年货必到的扫货点！

一田超市/百货大减价低至2折！鲍鱼、花菇福袋$258起 

一田安记/官燕栈独家福袋 年货$18专区

团年饭的餐桌上，矜贵的海味最能体现气派。今年一田特别与「安记」及「官燕栈」两大经典品牌合作，独家推出激笋海味福袋。「安记X一田鲍鱼福袋」由原价$545减至$258，而「官燕栈X一田迎春福袋」更由原价$928劲减至$318，折扣低至35折起。福袋内含溏心鲍鱼、品牌花菇等高级食材，轻松将家常团年饭升级为星级盛宴。

除了高级礼盒，一田亦照顾到日常所需，特设$18及$28震撼专区，多款新春必备的笋货以惊喜价发售，例如独家的「Lavasty流心西多士」，轻轻切开即有香浓内馅流出，滋味十足。此外，更有超过一百款超市笋货提供「买一送一」优惠，从烹调佳肴必备的「西班牙Batalle白豚猪展肉」，到大扫除洗邋遢所需的「JOY W除菌微香浓缩洗洁精系列」，让顾客以最划算的价钱，为新一年做好万全准备。


1支付方法即送$28优惠券

岁晚大扫除，正好为家居换上新装。一田的生活百货用品优惠低至2折，涵盖厨具、床品及滤水器等，如A-fontane抗病毒按摩枕及德国卡尔牌中式炒镬。部分分店更设开仓优惠，CASABLANCA棉被及OSIM按摩椅均以折扣价发售。

使用EPS付款更可享双重著数。推广期内单一消费净额满$388，即可换领$28现金优惠券，每卡每日最多以换领两张；选购指定货品再以EPS付款，更可享额外95折，让新春购物更抵更尽兴！

 

一田．春飨好礼优惠详情

  • 推广日期： 2026年1月9日至1月22日
  • 地点： 全线一田超市及百货

 

