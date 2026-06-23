躺地拆货架为日游客执回耳机 仁川机场便利店员暖心举动疯传

日本一对姊妹近日前往南韩旅游，妹妹不慎在仁川机场内的便利店掉落耳机，并且滚到了货架下方内侧，店员见状侧躺在地伸手摸索不果，最终直接拆了货架，终于寻回耳机，这段暖心过程迅速引起日韩网民热议。

这对日本姊妹中的姊姊在社交平台发文，透露妹妹在逛仁川机场便利店时把耳机掉到了货架缝隙里，店员得知后就热心帮忙寻找，即使她们一度想要放弃，店员也一直坚持摸索，最后拆开货架，在一片灰尘中找到耳机。

日本姊妹前往南韩旅游，不慎在仁川机场超商掉落耳机，店员耐心寻找的行为引起日韩关注。Threads

仁川机场有便利店店员热心助游客寻回耳机，受到网民赞扬。仁川机场官网

姊姊的贴文迅速引发日韩网民热议，有人直呼日韩不和的情绪都是媒体炒作的，其实日韩许多民众都相当友善。

热心助人店员沾满灰尘

热心助人的店员也看到文章并留言，透露自己之前去日本大阪旅游时，遇到的人都十分友好，还有人帮他带路去想去的餐厅，非常欢迎这对姊妹下次再到南韩旅游。

韩媒《YTN》 也前往仁川机场访问这名26岁的店员，他笑称真的没想到自己的行为引发了轰动，并回忆耳机是滚到货架下很狭窄的空间内，弯腰完全无法处理，因此他干脆就侧躺伸手进去，后来还试图用长条物把耳机弄出来，最终是把货架拆开才找到耳机。

他说，整个过程大约花了5分钟左右，自己身上也沾满了灰尘，日本姊妹取回耳机后相当感激地以日语向他道歉。