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哥伦比亚总统大选右翼险胜 特朗普致贺

即时国际
更新时间：09:04 2026-06-23 HKT
发布时间：09:03 2026-06-23 HKT

哥伦比亚周日总统大选结束后，初步点票结果显示，右翼民族主义律师德拉埃斯普列亚以微小差距胜出，将出任新总统。一直大力支持德拉埃斯普列亚的美国总统特朗普已向他表达祝贺。有指德拉埃斯普列亚当选，代表哥国政治路线将出现重大转向，聚焦强硬的治安议程及亲市场政策。

得票差距不到一个百分点

47岁的德拉埃斯普列亚凭借严厉打击犯罪的言论，今年初开始赢得民众支持。根据国家选务机构统计，他在5月底首轮选举的得票率为43.7%，位居第一；周日晚公布初步统计显示，他在决选中以49.66%得票率击败左派参议员塞佩达（得票48.7%）。德拉埃斯普列亚将哥国当前经济与安全问题，归咎于现任总统佩特罗；他承诺将以铁腕打击犯罪，不再与叛军与犯罪组织和谈，同时要振兴石油与天然气产业、采取减税措施，并要裁减政府冗员达40%。

然而，鉴于选举结果接近，两候选人得票差距不到一个百分点，预料将逼使德拉埃斯普列亚为了取得国会不同党派的支持，必须调整部分政见。对手塞佩达所属的历史契约党，在参众两院都拥有最多席次，但目前没有政党取得绝对多数。

身为律师且并无从政经验的德拉埃斯普列亚，还必须面对高额公共债务的挑战。他在YouTube频道上短暂直播表示，他已与美国总统特朗普通话，特朗普已向他致贺。

自诩反建制救世主

在首都波哥大和第二大城市麦德林的中上阶层社区，德拉埃斯普列亚的支持者挥舞着国旗、鸣笛、燃放烟火欢庆。

路透社报道，德拉埃斯普列亚被支持者称为「老虎」，他自诩反建制救世主，能振兴哥伦比亚陷入困境的经济，恢复因非法武装团体与毒品走私而动荡不安的秩序。

德拉埃斯普列亚成长于加勒比海沿岸城市蒙得里，同时拥有美国、意大利和哥伦比亚国籍，与妻子育有4名子女。他预计于8月7日就职总统。

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