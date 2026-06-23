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欧洲热浪夺18命 法2幼童车内热死 多国高温狂破纪录

即时国际
更新时间：08:27 2026-06-23 HKT
发布时间：08:27 2026-06-23 HKT

极端热浪持续袭击欧洲各地，多国高温屡创纪录，导致户外活动取消、交通运输受阻、学校停课，内勤员工也被要求改为居家办公。法国已至少18人死亡，其中包括2名幼童在车内热死。西部葡萄酒产区波尔多的气温升至摄氏41.9度，平均气温突破6月历史纪录，多地学校停课或调整上课时间。

法国东南部卡庞特拉2名分别为2岁及4岁的幼童，被母亲发现昏迷在家门外停车场的车内，急救人员到场后仍无法将2人救回。调查人员认为，这场热浪极可能就是导致2童死亡的主因。

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强烈热浪持续袭击欧洲各地，法国高温创纪录。路透社
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巴黎一名男子跳落运河消暑。路透社
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欧洲 多国高温狂破纪录。法新社
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波尔多42度 巴黎创6月最高温纪录

葡萄酒产区波尔多气温升至41.9度，打破去年8月创下的纪录；中部城市普瓦捷则达到41.2度，超越1947年缔造的历史高温。巴黎周一气温升至38.4度，创下当地6月最高温纪录。波尔多地区有3名80至95岁的长者因热浪引发的健康问题身亡。

此外，法国民众为消暑纷纷下水，有13人于21日至22日期间溺毙，其中包括一名13岁少女。法国民防部门发言人布朗杰为此呼吁民众要在有救生人员监管的场所游泳。

法13人下水消暑溺毙

法国当局周一因酷热天气关闭1350所学校，另有4000所学校缩短上课时间，好让学生能在中午左右提早放学。

英国气象局周一表示，当地为期4天的热浪可能使部分地区气温突破39度，轻易打破1957年、1976年共同创下的6月最高温纪录35.6度。就在数周前，英国才刚刷新5月历史最高温纪录。

在西班牙，向来气候较凉爽的北部城市圣塞巴斯蒂安，气温预计将达40度。这比该市6月22日的历史平均气温高出逾1倍；监测资料并显示，欧洲是22日偏离历史平均气候最严重的大洲。

意12城发红色警戒

意大利则对12座城市发布热浪红色警戒。

世界气象组织（WMO）今年4月发布的报告指出，欧洲升温速度超过全球平均值2倍以上。

「奥米加阻塞」型态引发热浪

伦敦帝国学院极端天气与气候研究员巴恩斯表示，这波影响欧洲大部分地区的热浪属于「奥米加阻塞」（Omega block）型态，因其气流分布形状类似希腊字母「Ω」，中央为高温气团，两侧则是较冷空气。

巴恩斯指出，这个系统正把来自北非撒哈拉沙漠的暖空气往北输送，因此出现如此强烈的高温。

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