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印度一商厦大火吞噬全楼 最少15死7伤 罹难人数恐再飙升

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更新时间：06:09 2026-06-23 HKT
发布时间：06:09 2026-06-23 HKT

印度发生夺命大火。位于印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）市中心的一座繁忙商业大厦，昨日（22日）下午爆发冲天大火，整座大楼瞬间被毒烟与烈焰吞噬，至少造成15人死亡，另有7人受伤送院抢救。当地传媒报道，由于大楼内仍有多人失联，不排除死伤者人数还会进一步飙升。

大量浓烟直冲云霄 数公里外清晰可见

这宗惨烈火警发生于昨日下午时分，正值该座商业楼宇的人流高峰期。根据现场目击者描述及网络流传的惊险片段显示，起火的建筑物在极短时间内便陷入火海，火舌由底层不断向上蔓延。

由于大厦内充斥著大量易燃物料，现场随即冒出大量黑色毒浓烟，直冲云霄，数公里外亦清晰可见，大批正在办公及购物的市民惊惶失措，纷纷逃到窗边挥物求救，场面极度混乱。有印媒报道指，大厦内有一所补习社，当时正有补习活动进行，故死伤者中许多是年轻学生。

从网上影片所见，在大厦陷入火海之际，有男性从大厦高处堕下，跌在路旁的杂物上再翻滚落地，旁观者马上趋前将其救离火场。

当地消防处接报后将火警升级，调动大批消防车及救护车赶抵火场。鉴于现场火势过于凶猛，消防员随即升起多架重型云梯，一边向火场高处射水压制火势，一边由全副武装的搜救队伍强行攻入大楼内部，展开分秒必争的生死救援。

初步疑地下室冷气短路引燃火花肇祸 

经过消防员数小时的奋战，大火目前已受到初步控制。然而，随之而来的搜救结果却令人悲痛不已。

现场救援指挥官证实，目前已在火场内寻获最少15具不幸罹难的遇害者遗体，另有7名伤势严重的生还者被紧急送往附近医院急症室抢救。当地传媒引述官方消息指，起火大楼的结构极其复杂，内部仍有不少死角未被完全清理，随著瓦砾被逐一翻开，罹难人数恐将持续增加。

至于这宗惊天大火的起因，当局在初步勘察后估计，极有可能是由于大厦地下室的中央空调系统突然发生电力短路，产生剧烈火花并引燃周边杂物所致。北方邦高级官员已下令成立高级别调查小组，对这宗夺命惨剧的消防安全责任展开全面深入调查。

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