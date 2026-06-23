游日注意｜台风米克拉今达强度颠峰 日气象厅：周五袭冲绳周六扑九州

计划本周前往日本旅游或公干的港人，必须密切留意最新天气变化。今年第7号台风「米克拉」（Mekkhala）目前正在菲律宾以东洋面疯狂吸能，并已迅速变身为「超强台风」。日本气象厅最新预测指出，米克拉将于今日（23日）进入发展的全盛期，达到强度巅峰，随后其路径将「来个大回转」逐渐转为向北移动，预计在周四至周五（25至26日）侵袭冲绳先岛群岛及本岛，周六（27日）更将直扑九州。

遇上梅雨锋面恐引爆警报级大雨

更令人忧虑的是，台风北上期间将撞上在日本附近滞留的梅雨锋面，引发「强强联合」效应，全日本多地恐掀起警报级的间歇性暴雨。

日本气象厅的监测数据显示，米克拉台风的风眼目前清晰可见，并已达到日本气象厅分类中的「非常强烈」级别（香港天文台分类为超强台风）。台风目前正以每小时25公里的速度向西北偏西方向挺进，移动速度相当迅猛。

气象专家预估，米克拉在持续增强的同时，其中心气压将在今日降至935百帕（hPa），达到其短暂一生中的实力巅峰。随后，受到太平洋副热带高压的引导，台风路径将在明日（24日）逐渐偏北移动，并维持着极具破坏力的强劲姿态，全速朝冲绳南方海域推进。预料到了周五（25日），其暴风圈将率先笼罩先岛群岛，随后于周六（26日）横扫冲绳本岛。

值得注意的是，这一次台风并非「单兵作战」。日本气象厅特别提醒，由于梅雨锋面今日起将由西向北移动，并在日本本土上空持续滞留，这意味着九州地区在台风主体尚未真正靠近前，也就是从今日（23日）晚间开始至周四（25日）期间，就会提前遭到台风外围环流与梅雨锋面夹击，出现严重的间歇性强降雨，部分地区的累积雨量极有可能达到需要发布地方气象警报的危险级别。

而随着周六台风更进一步逼近九州本土，当地的累积雨量与风力预料还会呈几何级数增加，对当地的航空交通、新干线运营以及户外景点开放带来极大考验。

日本气象厅同时发出广泛防汛警告，强调米克拉台风带来的恶劣天气影响范围绝不仅限于冲绳和九州的路径沿线。由于台风周边夹带了极为温暖且潮湿的热带空气，随着台风北上，这股强大的水汽将源源不断地注入停留在日本本土的梅雨锋面之中，导致锋面活动变得空前活跃。

受此影响，包括中国地方、四国乃至全日本政治经济核心的关东甲信地区（含东京周边），其太平洋一侧在未来数日同样面临雨势急剧加剧、累积雨量偏高的次生灾害风险。与此同时，近畿（含大阪、京都）与东海地区亦在受灾范围之内。