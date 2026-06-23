伊朗局势｜美伊会谈结束 伊方：达成5要点包括霍尔木兹海峡设热线  美宣布解除原油制裁60日

美国副总统万斯与伊朗高级代表团在瑞士历经长达十八小时的密集磋商后，周一（22日）正式结束首轮会谈返回华府。万斯在回国记者会上称，此次会谈成果显著，为两国达成最终和平协议建立良好基础。伊朗官方随后正式宣布，双方已就落实首阶段谅解备忘录达成具体「五项要点」，当中最受国际关注的，是两国首度同意在石油命脉霍尔木兹海峡设立一条「直通热线」，以确保海峡逐步重新安全开放。与此同时，美国财政部周一已正式颁布行政文件，解除对伊朗原油及石油衍生品的制裁，为期六十天，这意味著德黑兰可正式透过国际央行机制合法收取原油货款，国际能源市场或迎来转机。

万斯称解冻资金买美粮 伊否认

万斯自周日起与伊朗外交部长阿拉格齐及议会议长卡利巴夫率领的德黑兰代表团展开马拉松式谈判。万斯总结首轮成果时指，双方在维持霍尔木兹海峡开放、协助以色列与黎巴嫩勉强维持停火、以及推动国际原子能机构（IAEA）核查人员重返伊朗等核心议题上，均取得进展。

万斯在记者会上总结首轮谈判成果。美联社

伊朗外交部长阿拉格齐及议会议长卡利巴夫率领的德黑兰代表团。路透社

谈判五大要点之一，是巩固黎巴嫩停火。美联社

万斯更称，美国同意建立一套资产解冻机制，允许伊朗利用卡塔尔境内被批准解封的冻结资产，向美国购买大豆、粟米及大麦等战略粮食。他称，这项既能解政治僵局、又能为美国农民带来实质利益的双赢构思，是由美国总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）、一名美方主要谈判代表及卡塔尔官员共同提出。不过，伊方其后否认将会用解冻资金向美购买战略粮食。

万斯率先启程回国，双方的技术专家小组将继续留在瑞士进行细化谈判。

此外，这场世纪谈判的过程并非风平浪静。在周日会谈期间，并未亲临瑞士的美国总统特朗普突然在社交网站及接受访问时，隔空对伊朗发表极具威胁性的严厉言论，随即引发伊朗代表团强烈抗议，更一度愤而宣布暂停谈判并威胁集体离场，令现场气氛一度降至冰点。

万斯在记者会上承认伊朗代表团当时确实威胁退场，但他为特朗普护航表示：「我们周日已经当面告诉伊朗，当你们形容所谓的『垃圾对话』（Trash talk）时，你们绝对不能指望美国总统不作回应、不去纠正事实。」

随着伊朗议长卡利巴夫周一率团回国，伊方已改由外交部副部长加里巴巴迪接手技术会谈。伊朗外长阿拉格齐随后在社交网发文表示，在结束黎巴嫩冲突上已取得「重大进展」，并确认伊朗石油与石化产品的出口封锁已被部分解除。

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，在这轮谈判后，伊朗谈判团队表示达成的协议包含五项要点。第一，为巩固黎巴嫩停火，将建立一个监督机制，伊朗将参与其中。第二，在霍尔木兹海峡管理问题上，为确保海峡逐步重新开放，已决定设立一条联络热线。第三，在伊美谅解备忘录有关条款执行之后，伊朗才会进入最终阶段的谈判。第四，伊朗与卡塔尔签署关于解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录。第五，美方签发了为期60日、解除对伊朗石油、石化产品及其衍生品制裁的文件。

伊方强调，涉及核问题、制裁问题以及监督三方工作组的进程，将严格在美伊谅解备忘录「第13条」彻底落实后方能开始工作。这意味著，美国及其盟友必须先在所有战线落实停火、开始解除海上封锁、解冻伊朗被冻结资产，并签发解除伊朗原油、石油产品及衍生品制裁的豁免许可。伊方表示，在「第13条」完全兑现前，伊朗绝不会进入最后阶段的谈判。

与此同时，伊朗与卡塔尔亦正式签署了解冻伊朗资产的执行谅解备忘录。

基于伊美谅解备忘录第10条，美国财政部周一已火速发布许可文件，正式批准生产、交付和销售伊朗原油及石化产品，期限至今年8月21日，为期六十天。路透社指，这意味著伊朗在未来两个月内可以合法向国际客户出售石油，并透过中央银行的官方机制顺畅收取货款，大批德黑兰重建和发展计划亦随之正式启动。