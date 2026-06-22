伊朗局势｜哈梅内伊葬礼7月4日起连办6天 横跨伊朗及伊拉克5城市

伊朗革命烈士领袖纪念委员会22日宣布，已故最高领袖哈梅内伊的纪念活动，将从7月4日起，横跨6天，在德黑兰、圣城库姆等5个城市举行。

据伊朗迈赫尔通讯社22日报道，纪念活动总部发言人称，7月4日和5日（周六和周日）将在德黑兰霍梅尼大清真寺举行告别式。

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霍梅尼大清真寺告别式

7月6日星期一，德黑兰将举行送葬游行，除哈梅内伊外，民众还会一起送别其家族另外4人，包括哈梅内伊女婿米斯巴（Misbah al-Huda Bagheri Kani）、媳妇哈达德-阿德尔（现最高领袖、哈梅内伊次子穆杰塔巴之妻）、长女博什拉及其14个月大的女儿扎赫拉。

7月7日星期二，圣城库姆举行丧礼，届时将在哈梅内伊的遗体前祈祷。

伊朗前最高领袖哈梅内伊的国葬安排终于敲定。路透社

伊拉克两圣陵办葬礼

7月8日星期三，送葬队伍将前往伊拉克，分纳杰夫和卡尔巴拉两座城市的圣陵举行葬礼。此安排相信是应伊拉克各部落、学者、精英以及政界与宗教界人士再三请求，具体时间与地点将由伊拉克政府公布。伊朗当局对伊拉克宗教当局、政府和人民的持续请求表示感谢。

7月9日星期四是最后的葬礼，恰逢伊玛目萨贾德殉难之夜，哈梅内伊遗体将在马什哈德的伊玛目礼萨圣陵下葬。

7月9日葬伊玛目礼萨圣陵

发言人宣布，来自世界各地的官方代表团、政治人物和精英人士也将向哈梅内伊致意，具体时间和地点将由外交部公布。未来几天也将公布在近日空袭中死亡的文化、科学、宗教和革命人物等的纪念仪式安排。