跨境走私｜49公斤黄金藏假人骨架由中国运日本 4名中国人遭拘捕

日本警方破获一宗走私黄金案，周一（6月22日）拘捕6名男女，其中4人是中国公民。他们涉嫌将黄金藏匿于真人大小的玩偶内，从中国走私往日本。

相关新闻：走私黄金 | 中港客安全套藏金粉吞肚走私日本 东京成田机场3个月破获30宗

据报，被捕6人包括一间贵金属销售公司的社长周建军（46岁），同公司另外3名中国籍员工陈振作（54岁）、郭以政（41岁）和陈旗仁；另有在东京都丰岛区公司任职的日本人滨崎隆司（38岁）。

今年1月6日，他们试图透过空运，将约49公斤黄金从中国走私到日本。疑犯仅申报「人体模型」，但人偶中空金属骨架内藏圆柱型黄金条，总值约10.75亿日圆（约5200万港元），试图在成田机场逃税逾1亿日元（约520万港元）。

相关新闻：走私黄金「丢落海交收」 日本捣破新招缴获40公斤金条

据悉，该团伙曾多次以类似手法走私黄金。人偶先送至东京都荒川区西日暮里的公寓，并由日本疑犯滨崎隆司收货，再经其他中国人转运至公司，最后加工成1公斤的金条转售。警视厅正作进一步调查。