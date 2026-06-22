Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨境走私｜49公斤黄金藏假人骨架由中国运日本 4名中国人遭拘捕

即时国际
更新时间：19:01 2026-06-22 HKT
发布时间：19:01 2026-06-22 HKT

日本警方破获一宗走私黄金案，周一（6月22日）拘捕6名男女，其中4人是中国公民。他们涉嫌将黄金藏匿于真人大小的玩偶内，从中国走私往日本。

相关新闻：走私黄金 | 中港客安全套藏金粉吞肚走私日本 东京成田机场3个月破获30宗

据报，被捕6人包括一间贵金属销售公司的社长周建军（46岁），同公司另外3名中国籍员工陈振作（54岁）、郭以政（41岁）和陈旗仁；另有在东京都丰岛区公司任职的日本人滨崎隆司（38岁）。

今年1月6日，他们试图透过空运，将约49公斤黄金从中国走私到日本。疑犯仅申报「人体模型」，但人偶中空金属骨架内藏圆柱型黄金条，总值约10.75亿日圆（约5200万港元），试图在成田机场逃税逾1亿日元（约520万港元）。

相关新闻：走私黄金「丢落海交收」 日本捣破新招缴获40公斤金条

据悉，该团伙曾多次以类似手法走私黄金。人偶先送至东京都荒川区西日暮里的公寓，并由日本疑犯滨崎隆司收货，再经其他中国人转运至公司，最后加工成1公斤的金条转售。警视厅正作进一步调查。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
01:12
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
8小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
9小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
9小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
6小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
5小时前
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
医生教室
7小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
10小时前
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美心MX两店6.30同步结业！海怡半岛/西九龙中心 港岛区版图缩减仅余6分店...
美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店
饮食
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
12小时前