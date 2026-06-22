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铁拳教育｜北海道女高中生被推落桥惨死 23歳女主谋判囚27年

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更新时间：16:00 2026-06-22 HKT
发布时间：16:00 2026-06-22 HKT

北海道旭川市一名17岁女高中生，于2024年4月被两女推落桥堕河死亡。23歳女主谋内田梨瑚被指控谋杀、绑架等罪名，周一获刑27年。同案另一名案发时19岁的少女小西由香，被指「明显主动参与犯罪」，去年3月已被判处23年监禁。

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17岁少女村山月从旭川市白色吊桥坠落身亡。美联社
17岁少女村山月从旭川市白色吊桥坠落身亡。美联社

日媒此前报道，死者村山月在无意间，将一张内田梨瑚入镜的照片放上网，惹其不满，曾转账10万日圆求和但没有用。

案发当天，内田与3名同党将村山绑架至旭川市，更在车上作出猥亵行为。期间车辆停在路上便利店外，村山一度向店员求助，但被强行抓走。

车辆驶至11米高的神居大桥，内田等人在6℃寒冷天气之下，要受害人脱衣下跪、殴打，迫死者坐上大桥栏杆，内田叫喊「掉下去」、「去死」，最终伸手将她推下桥，致其堕河溺毙。家人4月通报死者失踪，警方5月底才发现遗体，并捡获手机得知内田等人的施虐行为。

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审判期间，内田梨瑚承认绑架罪，但声称自己没有杀人意图，也没有将女生推下桥。检方则在结案陈词中指出，内田「践踏了学生的尊严，剥光了她的衣服，并将她逼到了身心崩溃的边缘。其行为残忍恶毒」，受害者堕桥是由于被告持续且严重的暴力和威胁所致，即被告实施了谋杀行为。法官根据检方要求，判刑27年。

法官宣判期间，一名男子冲入法庭，突破旁听席的栏栅奔向法官，被职员制服。庭审一度暂停数十分钟

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