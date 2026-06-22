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极端高温袭欧洲多国 部分地区气温逾40度 法49省列红色警戒

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更新时间：11:06 2026-06-22 HKT
发布时间：11:06 2026-06-22 HKT

欧洲多国在6月迎来极端高温，法国气象局已将全国逾半数地区列入红色警戒，西南部甚至录得摄氏42.2度高温，红色警戒区的公共场所已实施禁酒令。西班牙部份地区气温飊升至摄氏44度，当局为此取消世界杯的户外公共放映活动。英国气象局则对英格兰和威尔斯地区发出极端高温警告，预估气温将升至摄氏39度。

由于高压系统形成「热穹」，将热空气困在西欧及中欧上空，导致气温逐日攀升。

受到热浪侵袭，法国49省列红色警戒。路透社
受到热浪侵袭，法国49省列红色警戒。路透社
法国红色预警范围将扩大至49个省。美联社
法国红色预警范围将扩大至49个省。美联社
意大利连续多日气温超过35度。路透社
意大利连续多日气温超过35度。路透社

法国颁禁酒令

其中法国96个木土省中的35个发布红色高温预警，从西南部经巴黎到勃艮第，气温预计将达到39至40度。西南部甚至录得摄氏42.2度高温。在周一，红色预警范围将扩大至49个省，并颁禁酒令。

法国国家铁路公司取消周日至周一主要线路上的71班城际列车。

比利时雏鸟热到跳出鸟巢

在比利时，国家气象局宣布周一（22日）及周二（23日）部分繁忙时段列车减班，部分列车取消，以降低高温导致路轨及列车故障的风险。

比利时一个野生动物救援站近日收治约150只因高温受创的动物，有雏鸟宁可跳出鸟巢逃生，也不愿留在巢内被烤死。

德国大部份地区也发布高温预警，气温接近38度。

西班牙户外世界杯放映取消

西班牙宣布今年首个官方热浪从周日持续至周三，部份地区气温将飊升至摄氏44度。

西班牙足总宣布决定关闭在马德里哥伦布广场设立、配备巨型屏幕的球迷区。

意大利连续多日气温超过35度，米兰、佛罗伦斯、博洛尼亚及都灵在内的8个城市发布红色警报。

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