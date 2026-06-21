充气爆軚︱5印度男吹水遇横祸 惨遭炸飞酿1死3伤︱有片

印度日前发生一宗恐怖轮呔爆炸夺命意外。位于喜马偕尔邦（Himachal Pradesh）一间轮胎铺为挖掘机巨型轮胎充气时，司机与修车师傅等5人围著正在充气轮胎聊天，期间更有人直接坐在轮胎上。但未料轮胎突然猛烈爆炸，强大的冲击力瞬间将4人轰飞，当中一名18岁车行助手当场惨死。

印度轮呔突然爆炸致1死3伤。SPsuryakant@X

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爆炸原因仍在调查中

综合印度媒体报道，这宗事故发生在6月19日上午。挖掘机司机到轮胎铺为巨型轮胎充气，在等待期间，司机与修车师傅等5人便坐在轮胎上或站在一旁聊天。

未料轮胎突然发生猛烈爆炸，强大威力将其中4人炸飞后重摔落地。其中负责充气的18岁车行助手考希克（Umakant Kaushik）头部遭冲击波重创当场身亡。

而挖掘机司机与另外两名轮胎铺师傅也被炸飞受伤，事后均被送医治疗，不过报道并未透露他们的确切伤势。

当地警方指出，车行职员在为大型车辆轮胎充气时并未遵守安全规定，这类轮胎的充气风险普遍较高。至于轮胎爆炸的确切原因，究竟是设备故障还是操作疏失，仍有待警方进一步调查厘清。