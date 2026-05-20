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普京访华｜中方上午举行欢迎仪式 习近平将与普京会谈

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更新时间：10:36 2026-05-20 HKT
发布时间：10:36 2026-05-20 HKT

应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19日至20日对中国进行国事访问。5月20日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎俄罗斯总统普京访华。

俄罗斯总统普京对中国展开为期2天的国事访问。普京于周二（19日）晚抵达北京首都国际机场，中方在机场举行欢迎仪式，中共中央政治局委员、外长王毅到场迎接。

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中国国家主席习近平周三（20日）在人民大会堂为普京举行欢迎仪式，两国元首之后举行小范围会谈，讨论两国双边关系中最重要和最敏感的问题，之后再举行扩大形式会谈。普京访华行程最后一个项目是与习近平茶叙，每方只限邀请4人参与，将会集中讨论国际议程中的热点问题。

中国外交部早前表示，今次已是普京第25次访华，两国元首会就双边关系各领域合作，以及共同关心的国际地区问题交换意见。

预计普京今日行程：

  1. 上午：正式欢迎仪式，在天安门广场举行；
  2. 会晤：先进行小范围会谈，随后扩大范围会谈；
  3. 茶叙：会谈后进行非正式茶叙；
  4. 其他活动：出席「中俄文化教育年（2026—2027）」启动仪式；讨论经贸合作。

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