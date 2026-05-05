习特会丨特朗普：期待本月与习近平会面　美财长促中方助重开海峡

备受瞩目的「习特会」登场前夕，中美双方已隔空交锋。美国总统特朗普确认，期待于下周访问中国并与国家主席习近平会面，更扬言要当面告知对方美国在人工智能（AI）领域上领先中国。然而，其内阁要员、财长贝森特则摆出更强硬姿态，炮轰中国持续采购伊朗能源，形同资助「全球最大的恐怖主义赞助国」，并敦促中方加入美国行列，推动重开霍尔木兹海峡。

将当面告知美AI领先中国

综合霍士新闻（Fox News）等外媒报道，美国总统特朗普当地周一（4日）表示，十分期待在未来两周内与中国国家主席习近平会晤，并形容此行「非常重要」。他高调表示，届时会向习近平直言，美国在人工智能领域上正处于领先地位。

特朗普说：「我们在人工智能领先中国。我将于两周后会晤习主席，我很期待，但要说『我正在领先』，彼此竞争非常友好。」

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贝森特：华府将施压促华助开海峡

与总统的「友好竞争」论调不同，美国财长贝森特同日接受访问时，则直接将矛头指向中国与伊朗的关系。他宣称，中国购买了伊朗九成的能源，此举意味著中方正在资助伊朗这个「全球最大的恐怖主义赞助国」。

贝森特表示，在即将到来的「习特会」上，特朗普将会就此问题与习近平交换意见。他敦促中国应加入美国的行动，发挥其外交影响力，推动德黑兰当局重开因战事而关闭的霍尔木兹海峡。

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美媒：特朗普谈判筹码被削

值得注意的是，虽然美方官员言辞强硬，但有美国媒体分析指，特朗普的谈判地位实质已被削弱。美国有线新闻网络（CNN）引述消息人士分析，特朗普原希望藉打击伊朗来削弱中国在该区的影响力，但战事进展「不似预期」，反而令美国陷入不受欢迎的局面，影响全球经济。

分析认为，面对11月的中期选举，急于展示政绩的特朗普，或需推动中国大量采购美国农产品及波音飞机。北京或会借此机会，以庞大市场及稀土供应作为筹码，要求美方在放宽高科技产品出口，以至公开反对「台独」等议题上作出让步。