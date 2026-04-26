芝加哥医院枪击案｜在押疑犯突拔枪 受袭警员1死1重伤

据美联社等外媒报道，美国芝加哥于当地时间周六（25日）上午发生严重枪击事件。一名在押的抢劫案疑犯在医院接受治疗期间，突然拔枪施袭，导致两名负责看守的警员一死一重伤。涉案疑犯已被拘捕，但其如何在受监管的情况下获得武器，已成为警方调查的重点。

在押犯已安检

事发于奋进健康集团（Endeavor Health）旗下的瑞典医院。院方在声明中表示，一名由执法部门监管的抢劫案疑犯，于当日上午送入急症室接受治疗。院方强调，该名疑犯入院时已按规定「接受安检」，并且全程均有执法人员看管。

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然而，在上午约11时，该名在押人员在院内突然向警员开火，现场传出多下枪声。疑犯施袭后随即逃离大楼，但最终被警方抓获。院方与警方均未透露，疑犯是如何在受严密监管下获得行凶枪械。

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市长形容为「悲剧」

芝加哥警察局长斯内林（Larry Snelling）在记者会上证实，事件导致一名警员殉职，另一名警员则情况危殆，正在「为生命而战」。

斯内林沉痛地表示，殉职警员年仅38岁，已在警队服务10年；而重伤的警员则为57岁，拥有21年执勤经验。他呼吁公众为两名警员及其家属祈祷，并强调：「我们这里有很多事情需要厘清。」

芝加哥市长约翰逊（Brandon Johnson）亦出席记者会，形容事件对整个城市而言是「一场悲剧」，并承诺市政府将为全体警员提供心理健康支援。院方则表示，除涉事警员外，院内并无其他病人或职员受伤。