泰国泼水节｜台男控遭泰女友下药绑架 险被活摘器官

泰国旅游热点近期频传安全问题，一名台湾男子日前赴泰国参加泼水节后，声称经历了一场险被活摘器官的恐怖陷阱。事件最初被泰国媒体报道为旅客醉酒失踪，惟该名林姓男子逃回台湾后，却揭露一个截然不同的惊人版本，指控自己遭人下药迷晕，并被捆绑于医院内，险些成为非法器官买卖的牺牲品，事件的两个版本大相径庭，罗生门事件引发外界高度关注。

据台湾《民视新闻》报道，该名林姓男子本月中前往泰国芭达雅参加泼水节，其后一度失联三日。当地媒体当时报道，指他因酒后与女友争吵而自行离开，最终由警方在一间医院内寻回。然而，林姓男子历劫归来后，向媒体还原了他口中的「惊险过程」。

他控诉，当日与朋友小酌后便失去意识，醒来时已发现自己身处医院，手脚被紧紧捆绑。他称，在此期间，泰国警方扣留其护照与手机，并对外宣称他「失踪」。他怀疑自己已成为非法器官交易的目标，因为他曾听见隔壁病房有人提及需要更换心脏，并指著他；其后，医院更只为他进行心脏部位的X光检查，令他更加确信自己身陷险境。

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林姓男子展示其双腿满布伤痕的照片，并出示返台后的医院诊断证明，证实患上「横纹肌溶解症」，此症状与身体长时间受到压迫或捆绑有关，为其说法提供了佐证。他坚称，自己是被人设局陷害，甚至怀疑泰国警方与涉事医院均有参与其中。

对于这宗骇人听闻的指控，台湾著名法医高大成分析认为，事件「很有可能」属实。他指出，一个心脏的黑市价格可达三、四百万新台币（近100万港元），不法集团可能利用泰国作为中转站，将受害者迷晕后，再转送至柬埔寨等邻近国家进行器官摘取手术。

由于双方说法存在巨大差异，事件真相目前仍扑朔迷离。有旅游专家提醒，旅客在外地应时刻保持警惕，切勿饮用陌生人提供的饮品，并确保自己的随身饮品不离开视线范围。若不幸遇上突发情况，应立即向当地警方及就近的领事馆或办事处求助。