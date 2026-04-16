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伊朗局势｜美切断贸易伊威胁封锁红海反制 巴基斯坦军头访德黑兰促和谈

即时国际
更新时间：08:47 2026-04-16 HKT
发布时间：08:46 2026-04-16 HKT

美军周一起封锁伊朗所有港口和沿岸地区后，美军中央司令部昨日宣布，「美军已完全切断伊朗海上进出口经济贸易」。伊朗军方昨日则威胁封锁红海和波斯湾的航运作为反制。但与此同时，美总统特朗普表示这场战争已「接近结束」。调解方巴基斯坦的陆军参谋长穆尼尔昨日率领高级代表团抵达伊朗，以促进第二轮和谈。《华尔街日报》同日报道，美伊「原则上同意」谈判。

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美军中央司令部司令库珀昨日在X平台发文道：「封锁实施不到36小时，美军已经全面中止伊朗所有海上经济贸易进出。」海上贸易约占伊朗经济总量9成。伊朗武装部队中央总部发言人昨日则警告，如果美国继续实施海上封锁，造成伊朗商船和油轮的不安全，那么伊朗武装力量将不会允许在波斯湾、阿曼湾和红海继续进行任何进出口活动。中东的另一条能源要道曼德海峡位于也门西南部，连接红海和亚丁湾，是沟通大西洋、地中海和印度洋的「咽喉」。伊朗支持的也门胡塞武装控制着曼德海峡附近大片海岸线。

《华盛顿邮报》昨日援引美官员说，美军将在未来数天内向中东增派数千兵力。报道写道：「特朗普政府正试图以此向伊朗施压，逼使其达成一项能够结束持续数周冲突的协议。美方同时也在考虑，如果脆弱的停火协议无法维持，可能采取进一步打击或地面行动。」报道称，此次增派的部队包括搭载在「布殊号」航空母舰攻击群上的约6000兵力。

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美军增派数千兵力

此外，「拳师号」两栖作战群的4200兵力预计「接近月底时」抵达。报道还称，目前美军在中东部署约5万人，「布殊号」航母正绕行非洲前往中东。

不过，特朗普周二接受霍士新闻访问时说，随着美伊达成为期两周(4月8日开始)的停火协议、敌对行动减缓，这场战争已「非常接近」结束。他说：「我认为已经接近结束了，没错，在我看来，战争非常接近尾声……如果我现在收手，他们需20年才能重建国家。」

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巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔昨日率领高级代表团抵达伊朗首都德黑兰，以促进第二轮和谈。美伊代表团上周末在巴基斯坦首都伊斯兰堡谈判，未达成任何协议。《华尔街日报》昨日援引知情人士的话报道说，美国与伊朗已「原则上同意」第二轮谈判，但尚未确定谈判日期和地点。

美国副总统万斯在乔治亚州大学的一个活动上说，美伊在巴基斯坦的谈判取得了重大进展，但特朗普不想达成那种「小打小闹」的协议，而想要一份「宏大的交易」，包括让伊朗融入世界经济。

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