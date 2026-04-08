伊朗局势｜美伊停火2周 巴基斯坦斡旋外 特朗普相信中国促伊朗回谈判桌

在距离美国总统特朗普所谓「最后期限」不到一个半小时之际，美伊双方均表示接受巴基斯坦提出的停火提议，特朗普称同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击。根据提议，目前停火已生效。巴方证实新一轮谈判将于10日在伊斯兰堡举行。美国总统特朗普接受法新社采访时说，他相信是中国促使伊朗重返谈判桌。

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美国总统特朗普当地时间周二（7日）向法新社表示，他相信中国曾协助促使伊朗回到谈判桌，并同意达成为期两周的停火协议。

此外，《纽约时报》引述三名伊朗高层官员透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持续在外交上努力斡旋外，其关键盟友中国在最后关头介入，要求德黑兰方面「展现弹性并缓和紧张局势」，以避免中东情势全面失控。

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近期中东局势持续紧张。中国外交部长王毅展开高频次穿梭外交，同伊朗、以色列、俄罗斯、海湾国家及安理会常任理事国等多方密集通话，累计通话数十次，全力劝和促谈、缓局降温。



王毅在通话中明确中方立场，强调当务之急是立即停火止战，反对任何加剧对抗、危及地区和平的行径，坚决维护联合国宪章宗旨与国际法基本准则。他呼吁各方保持克制，摒弃单边制裁与武力施压，重回对话谈判轨道，以政治方式化解分歧。

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中方早前又推动同巴基斯坦联合发布中东和平五点倡议，呼吁尊重各国主权、坚持共同安全、停止敌对行动、缓解人道危机、重启多边对话。