伊朗局势｜巴基斯坦斡旋美伊暂停火 外交部回应中国推动角色

在距离美国总统特朗普所谓「最后期限」不到一个半小时之际，美伊双方均表示接受巴基斯坦提出的停火提议，特朗普称同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击。根据提议，目前停火已生效。巴方证实新一轮谈判将于10日在伊斯兰堡举行。美国总统特朗普接受法新社采访时说，他相信是中国促使伊朗重返谈判桌。

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美国总统特朗普当地时间周二（7日）向法新社表示，他相信中国曾协助促使伊朗回到谈判桌，并同意达成为期两周的停火协议。

王毅曾与相关外长通话26次

外交部发言人毛宁今日（8日）在例行记者会上，回应中国是否推动伊朗参与当前这项停火协议的谈判。毛宁表示，伊朗战事爆发以来，中方一直积极致力于促和止战。王毅外长同相关国家的外长先后26次通话，中国政府中东问题特使赴中东和海湾地区穿梭访问，中国和巴基斯坦还共同提出了关于恢复海湾和中东地区和平稳定的五点倡议。

她强调，作为负责任大国，中国将继续发挥建设性作用，为恢复海湾和中东地区的和平安宁作出积极贡献。

此外，《纽约时报》引述三名伊朗高层官员透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持续在外交上努力斡旋外，其关键盟友中国在最后关头介入，要求德黑兰方面「展现弹性并缓和紧张局势」，以避免中东情势全面失控。

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近期中东局势持续紧张。中国外交部长王毅展开高频次穿梭外交，同伊朗、以色列、俄罗斯、海湾国家及安理会常任理事国等多方密集通话，累计通话数十次，全力劝和促谈、缓局降温。



王毅在通话中明确中方立场，强调当务之急是立即停火止战，反对任何加剧对抗、危及地区和平的行径，坚决维护联合国宪章宗旨与国际法基本准则。他呼吁各方保持克制，摒弃单边制裁与武力施压，重回对话谈判轨道，以政治方式化解分歧。

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中方早前又推动同巴基斯坦联合发布中东和平五点倡议，呼吁尊重各国主权、坚持共同安全、停止敌对行动、缓解人道危机、重启多边对话。