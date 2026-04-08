伊朗局势｜特朗普扬言「摧毁文明」 教宗痛批：完全无法接受 白宫称仅为谈判策略

美国总统特朗普（Donald Trump）日前向伊朗发出最后通牒，威胁若对方不屈服，将「摧毁整个文明」，言论引发全球声讨。罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）直斥其威胁「令人无法接受」。然而，在设定的谈判期限前夕，特朗普于美国东岸时间周二（7日）晚突然宣布，同意与伊朗进行为期两周的停火。白宫官员其后解释，总统日益强硬的言辞仅为谈判策略，旨在迫使德黑兰让步。

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特朗普周二在社交媒体发文，向伊朗下达最后通牒：「整个文明今晚将被毁灭，永远无法恢复。我不希望这样，但很可能发生。」惟在美东时间当晚6时许，他即宣布同意停火。

在此之前，特朗普的威胁已引发全球猛烈批评。教宗良十四世（Pope Leo XIV）稍早于罗马市郊的冈多福堡（Castel Gandolfo）发表讲话，形容威胁全体伊朗人民的言论「令人无法接受」，强调袭击平民基础设施违反国际法，并体现了仇恨与破坏。他疾呼各方应重返谈判桌，以对话寻求和平。

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教宗忧心地指出，世界正同时面临全球经济及能源危机，加上中东地区极度动荡的局势，「这只会加剧世界各地的仇恨。」他促请所有相关国家的公民，与其政府及国会议员联系，为和平努力，拒绝战争与暴力。

除教宗外，美国国会民主党议员亦批评特朗普「完全失去理智」；伊朗驻联合国大使则形容其威胁「极度不负责任」。值得注意的是，部分共和党人也对此表达忧虑，包括曾为特朗普最坚定支持者之一的前众议员格林（Marjorie Taylor Greene），她甚至暗示可能需要动用美国宪法第25修正案，即由副总统及内阁成员宣告总统无法履行职务。

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不过，白宫方面则试图为事件降温。两名白宫匿名官员向路透社透露，总统的激烈言辞普遍被视为一种谈判手段，而非他真正计划摧毁伊朗或动用核武。其中一名官员称：「他透过不可预测性来创造筹码，想让德黑兰先退让。」

白宫发言人凯利（Anna Kelly）亦表示：「如特朗普总统所说，伊朗绝不能拥有核武⋯⋯如果伊朗政权理解当前情势的严重性并与美国达成协议，就可以避免更大的破坏。」

据悉，特朗普要求伊朗重新开放全球重要航道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），并停止在中东地区支持武装代理人势力。分析指，特朗普的用语愈发强硬，反映出他希望尽快结束这场不受欢迎的战争，以应对国内汽油价格上涨、经济面临风险，以及共和党在11月国会选举选情不明朗等压力。