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美36岁人妻中学教师被捕 涉与未成年男生课室多次性战

即时国际
更新时间：16:15 2026-03-29 HKT
发布时间：16:15 2026-03-29 HKT

美国新泽西州1名36岁中学女教师，涉年前与一名当时未成年的男学生，在课室、汽车内多次发生性关系，于26日被捕，如控罪成立，最重可能被判囚20年。

最高可被囚20年

据美媒报道，被捕的是新泽西州华盛顿镇的果园谷中学教师菲斯勒（Ashley Fisler），她于2014至2023年间在该校任教。

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报道指，有已成年的前学生爆料，指在2021年时，与菲斯勒有不伦关系，二人多次在学校课室性战，又曾在汽车内车震。

警方表示，从短讯内容中证实，菲斯勒与该学生确实有不正常关系。

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菲斯勒于26日被警方拘捕，她正面临一级性侵未成年人罪、二级危害儿童福利罪，和二级渎职罪。如果罪名成立，菲斯勒最高可被判20年监禁。

菲斯勒曾在Facebook分享，2018年，她的丈夫曾在校内，在全班学生面前向菲斯勒求婚。

 

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