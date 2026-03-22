Jordan Wright︱英国真人秀明星离奇溺死布吉水沟 CCTV拍生前惊恐狂奔︱有片

英国人气真人秀男星赖特（Jordan Wright），离奇溺毙于泰国布吉岛一条排水沟，据CCTV显示，赖特死前情绪失控，对著电话大叫「枪战」与「爆头」等说话。

目击者见在电话狂吼「爆头」

据泰国及英的媒体报道，33岁的赖特14日被人发现死在布吉岛一条水沟，但泰警一直保持低调。直至19日有英国媒体公开赖特的死讯，泰警才证实事件。

泰警之后表示，经多日调查，有路边CCTV拍到赖特在12日晚11时37分，在邦涛海滩（Bang Tao Beach）水沟边徘徊，情绪焦躁，有3名外籍游客指，赖特当时独自对著电话吼叫，当中有「在他们回来之前，先对准头部解决掉，来一场该死的枪战！」随后又语气混乱地提到，「你要学会保护自己」以及「别耍诈」等语。



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目击者指，随后曾听到有人涉水走入河中的声音，约于午夜时分，所有噪音戛然而止。

手机银包整齐放地上

而在目击者指赖特在电话疑似与人争执前12分钟，另一部CCTV拍到赖特在街上狂奔，神情惊恐四处张望。赖特在短暂返回入住的酒店后，又再冲出门外，闯入隔邻的荒野。

2日后，有缅甸工人在现场地盘一条水渠，发现赖特遗体，其银包、手机等整齐放在地上。

布吉岛警分局长查纳辛（Chanasin Prateep Na Thalang）指，怀疑赖特极端激动下落水后无法爬回岸而溺死。目前正追查其生前的通话对象。

赖特出身自英国埃塞克斯郡，曾参演知名实境秀《The Only Way Is Essex》（TOWIE），于2025年底移居泰国。悲剧发生前几天，赖特还有在社群分享多张在布吉岛享受阳光、泳池与机车生活的照片，并感性写下「我回家了」