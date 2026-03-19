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LABUBU︱泡泡玛特与Sony Pictures 筹拍LABUBU真人动画电影

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更新时间：09:39 2026-03-19 HKT
发布时间：09:39 2026-03-19 HKT

泡泡玛特与Sony Pictures宣布，合作筹拍Labubu真人与CGI结合的电影。Labubu之父龙家升将任执行制片人。 

LABUBU之父任执行制片

电影计划由曾执导《帕丁顿熊》系列及票房大作《旺卡》的保罗·金出任导演及制片人，THE MONSTERS艺术家龙家升将深度参与电影创作。此外，保罗·金还将与史蒂文·莱文森携手，担任该电影的编剧。

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上述消息，是龙家升与保罗·金在THE MONSTERS十周年全球巡展巴黎站上宣布。

香港出生的龙家升，于荷兰成长。2015年，他以北欧神话为灵感，先后创作了《神秘的布卡》《柏度与少女》及《米罗安魂曲》等「精灵三部曲」绘本，逐步塑造出THE MONSTERS精灵天团，其中包括九颗牙齿和直立尖耳朵的LABUBU们。

2019年4月，泡泡玛特与龙家升合作推出「THE MONSTERS森林音乐会系列」手办，Labubu开始在全球掀起热潮。

 

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