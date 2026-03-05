伊朗局势｜美军连环「斩首」马杜罗哈梅内伊 难在北韩复制？专家列三大原因

美国近月外交与军事手段极其强硬，先后逮捕委内瑞拉总统马杜罗，并联手以色列空袭德黑兰「斩首」伊朗最高领袖哈梅内伊。正当外界揣测，美国北韩最高领导人金正恩会否有被「锁定」危机之际，多名美国及日本智库专家直言，北韩与伊朗情况截然不同，基于核武威慑及地缘政治复杂性，美国对朝采取军事行动的风险极高，难以复制「斩首」模式。

核武威慑成「护身符」 风险远低伊朗

据《韩联社》报道，华府智库美国韩国经济研究所（KEI）学术部主任艾伦（Ellen Kim）于当地时间3日出席研讨会时指出，虽然美军近期战果明显，外界或以为金正恩正处于恐慌，但现实并非如此。她强调，北韩实质拥有核武能力，这是与伊朗最根本的分别。

艾伦解释，若美国对北韩动武，触发核战的风险将远高于伊朗。此外，北韩背后拥有中、俄两大国在军事与外交上的强大支撑，令华府难以轻举妄动。

韩日处射程范围 斩首行动代价沉重

地理位置亦是美军的一大制约。艾伦提醒，南韩与日本均在北韩核武及常规军事的直接威胁范围内。她引述历史指，1994年克林顿政府曾考虑攻击北韩核设施，但因当时南韩总统金泳三强烈反对及美军评估可能导致逾亿人死亡而作罢。她认为，现时特朗普若考虑「斩首」金正恩，困难度只会比当年更高。

日本智库太平洋安全研究所（IIPS）资深研究员辰巳由纪（Yuki Tatsumi）亦持有相似观点。她表示，日本政府及民众极不愿看到北韩政权出现灾难性更替，因为一旦半岛陷入混乱，在韩的大量日本公民、学生及侨民将面临极大安全风险，这是日本政府必须极力避免的情境。

分析认为，尽管特朗普政府展现了强大的军事实力与意志，但在处理北韩问题上，必须考虑盟友南韩与日本的安危。在缺乏区域盟友支持，且面对核武反击威胁下，美国短期内对朝采取类似「斩首」行动的可能性极低。