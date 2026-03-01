Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．分析︱美智库17年前报告 预告「史诗怒火」行动步骤

即时国际
更新时间：15:27 2026-03-01 HKT
发布时间：15:27 2026-03-01 HKT

美国与以色列向伊朗发动代号「史诗怒火」（Operation Epic Fury）的联合空袭，已将最高领袖哈梅内伊炸死。伊朗亦已对美国在该区域的军事基地及对以色列本土还击。有美国智库一份17年前的报告，内容与当下局势惊人相似，仿如目前的行动指南。

前驻以大使有份撰写

中新网报道，该份名为《通往波斯之路：美国对伊朗新战略的选项》的报告，由美国智库布鲁金斯学会于2009年发表，作者包括时任美国驻以色列大使、中央情报局（CIA）伊朗军事分析师等资深官员。

美国展开「史诗怒火」行动攻击伊朗，细节与17年前的美国智库报告惊人相似。路透社
报告内容详细探讨了如何透过代理人战争、煽动内部族群矛盾、设立外交陷阱，乃至最终采取军事行动，以达致推翻德黑兰政权的目的。

报告有多项策略，与目前发生的冲突极为相似：

1.支援伊朗反对派制造内部动荡

2025年底，伊朗爆发全国性骚乱，伊国官方指是美国背后煽动，以制造军事打击借口

2.孤立伊朗盟友

以色列战机取道叙利亚领空发动袭击，显示伊朗的地区影响力已被削弱。

3.提出无法接受的条件

战前谈判中，美国要求伊朗永久放弃核计划并交出所有浓缩铀，被指是德黑兰无法接受的苛刻条件。

4.鼓励以色列发动袭击

以色列2月28日率先空袭伊朗，以国随即感谢美国的领导，凸显两国的联合策划。

该份智库报告内容虽然与现实有高度相似，但有分析人士为，美、以这次联合攻击，未必能以「闪电战」告终，因可能引发更大范围的军事报复循环。

英国皇家国际问题研究所研究员警告，袭击将打开「潘多拉魔盒」，触发难民潮、极端主义滋生等连锁反应。

首当其冲的是经济震荡，自战火一起，承担全球石油五分之二运输量的霍尔木兹海峡即时受阻，国际油价势在日内飙升，令全球再笼罩「石油危机」阴霾。

报道指，此份报告反映美国政学界透过智库这个「旋转门」，为战争提供理论和「剧本」，但历史教训一再证明，战火一经点燃，轨迹便无人能控。质疑战火未必像预期般带来和平，反而是另一场悲剧的序幕。

 

