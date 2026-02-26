Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美总统特使称若达成伊朗核协议应「无限期有效」

即时国际
更新时间：07:38 2026-02-26 HKT
发布时间：07:38 2026-02-26 HKT

据美国Axios引述消息人士指，美国总统特使威特科夫（Steve Witkoff）周二在私人会议上表示，特朗普政府要求伊朗同意，任何未来的核协议都必须「无限期有效」。

与伊朗谈判不设日落条款

奥巴马政府2015年与伊朗签订的核协议设有「日落条款」，大部分限制在签署后8至25年内失效，此举一直被特朗普及其支持者批评。威特科夫强调：「我们与伊朗谈判的前提是不设日落条款。无论是否达成协议，伊朗都必须永久遵守。」

威特科夫指，目前谈判重点仍集中于核问题，包括伊朗浓缩铀能力及现有库存的处置。他表示，如果协议达成，美方希望之后就伊朗导弹计划及支持代理军进行后续谈判，并邀请地区其他国家参与。

美国在阿曼斡旋下，与伊朗进行间接谈判。美联社

伊朗外交部长阿拉格奇（Abbas Araghchi）上周接受访问时表示，伊朗愿意签署「更好」的协议，以确保核计划「永远和平」。威特科夫与特朗普女婿兼顾问库什纳（Jared Kushner）预计周四在日内瓦会晤阿拉格奇，讨论伊朗提交的核协议方案。

副总统万斯（Vance）表示，特朗普仍倾向以外交解决，但「总统也准备使用其他工具」阻止伊朗获取核武器。阿拉格奇则强调，伊朗的目标是防止战争，并希望以此前谈判取得的理解为基础，建立协议。

