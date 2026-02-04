爱泼斯坦档案︱盖茨被指「隐瞒性病」 前妻开腔：庆幸远离肮脏过去

微软创办人比尔盖茨（Bill Gates）于已故「淫魔富豪」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案，新近公开的档案内，被指要求协助隐瞒染上性病。盖兹发言人声称指控「绝对荒谬且完全捏造」。不过，盖茨的前妻梅琳达（Melinda Gates）近日首开腔，指事件勾起其婚姻的痛苦回忆，强调相关指控要盖茨亲身回应。

盖茨曾发声明称指控捏造

爱泼斯坦档案近日再公开超过300万页资料，当中提到爱泼斯坦在2013年撰写电邮草稿，内容指盖茨与多名俄罗斯女子有性关系，染上性病后，要求爱泼斯坦协助提供抗生素，暗中给妻子梅琳达使用，以隐瞒事件。

盖茨的发言人随后发表声明，指相关的出轨及染性病指控是「绝对荒谬且完全捏造」。

梅琳达近日首次谈论事件。她接受美媒全国公共广播电台（NPR）访问，指爱泼斯坦档案中的最新指控内容，再度勾起她在长达27年婚姻中经历的「极其痛苦的时期」，同时也让她更加庆幸自己已经「远离那一切肮脏而混乱的过去」。

吁盖茨面对未解疑问

61岁的梅琳达表示，「每当这些细节再次被提起，对我个人来说都非常困难，因为它们会唤起我婚姻中一些非常、非常痛苦的回忆。」



梅琳达指，她难以想像那些涉及爱泼斯坦的指控者曾经历过的创伤，「我带著自己的悲伤，看著那些年轻女孩，只能想著，『天啊，这些事情怎么会发生在她们身上？』」

她补充道，「我已经走过来了。我是刻意将那些事情放下，然后继续往前走。」

对于指控的真伪，梅琳达表示，「还有哪些疑问尚未被回答，那是那些人，以及我前夫需要面对的事情，而不是我。」

梅琳达接受NPR《Wild Card》Podcast的访问，将在当地时间5日播出。