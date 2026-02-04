Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦档案︱盖茨被指「隐瞒性病」 前妻开腔：庆幸远离肮脏过去

即时国际
更新时间：15:52 2026-02-04 HKT
发布时间：15:52 2026-02-04 HKT

微软创办人比尔盖茨（Bill Gates）于已故「淫魔富豪」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案，新近公开的档案内，被指要求协助隐瞒染上性病。盖兹发言人声称指控「绝对荒谬且完全捏造」。不过，盖茨的前妻梅琳达（Melinda Gates）近日首开腔，指事件勾起其婚姻的痛苦回忆，强调相关指控要盖茨亲身回应。

盖茨曾发声明称指控捏造

爱泼斯坦档案近日再公开超过300万页资料，当中提到爱泼斯坦在2013年撰写电邮草稿，内容指盖茨与多名俄罗斯女子有性关系，染上性病后，要求爱泼斯坦协助提供抗生素，暗中给妻子梅琳达使用，以隐瞒事件。

相关新闻：司法部爱泼斯坦密件爆震撼弹 邮件指盖茨从俄女染性病 盖茨基金会：完全捏造

盖茨的发言人随后发表声明，指相关的出轨及染性病指控是「绝对荒谬且完全捏造」。

梅琳达近日首次谈论事件。她接受美媒全国公共广播电台（NPR）访问，指爱泼斯坦档案中的最新指控内容，再度勾起她在长达27年婚姻中经历的「极其痛苦的时期」，同时也让她更加庆幸自己已经「远离那一切肮脏而混乱的过去」。

吁盖茨面对未解疑问

61岁的梅琳达表示，「每当这些细节再次被提起，对我个人来说都非常困难，因为它们会唤起我婚姻中一些非常、非常痛苦的回忆。」

相关新闻：爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人

梅琳达指，她难以想像那些涉及爱泼斯坦的指控者曾经历过的创伤，「我带著自己的悲伤，看著那些年轻女孩，只能想著，『天啊，这些事情怎么会发生在她们身上？』」

她补充道，「我已经走过来了。我是刻意将那些事情放下，然后继续往前走。」

对于指控的真伪，梅琳达表示，「还有哪些疑问尚未被回答，那是那些人，以及我前夫需要面对的事情，而不是我。」

梅琳达接受NPR《Wild Card》Podcast的访问，将在当地时间5日播出。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
5小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
7小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
7小时前
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
6小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
9小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
23小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
22小时前