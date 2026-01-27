国际数学测试外泄 多间电商卖考题答案

新加坡媒体报道，被视为名校升学「敲门砖」的美国数学能力测试AMC 8，今年考试首日，在中国多个电商平台竟已有人公然兜售今年的试题及标准答案。事件导致新加坡考区主办方不得不准备替代试题，供学校决定是否更换。

全球每年约30万人报考

AMC由美国数学学会主办，既是国际数学竞赛，也是全球广泛认可的数学能力测试。AMC分为AMC8/10/12及AIME赛事，当中AMC8面向小五至中二（14周岁或以下）学生，涵盖代数、几何、数论等范畴，注重逻辑推理、数学思维，而非单纯计算，全球每年约30万人报考。由于该成绩常被视为申请顶尖中学「直接收生计划」（DSA）及未来报考美国大学的重要履历指标，因而深受学生、家长重视。



相关新闻：日本TOEIC作弊案｜中国「枪手」2年涉助803人出猫 成绩全作废



今年测验定于1月22日至28日（美国时间）在全球各地举行。狮城《联合早报》称，在新加坡考区1月23日开考首日，已有考生家长发现多个电商平台和另一个社交媒体上出现大量贩售试题的商家。

经记者考证，这些电商不仅售卖今年的25道全套真题与答案，甚至提供「真人视像解题」服务，手把手教学生如何作答，收费介乎数十元至500元人民币不等，当中最便宜的仅售9.8元人民币。电商更标榜，如果题目不中，可全额退款。



相关新闻：教育院魔咒︱大学入学试被轰难度「地狱级」 南韩考试首长辞职

星考区准备新试题

新加坡今年共有879名考生报名参加AMC 8，分别来自新加坡美国学校、当地的直通车名校及各类奥数补习机构。目前已有逾500名考生于上周末完成考试，周二至四（27日至29日）还有300多名学生应考，考试主办机构「亚洲数学联盟」创办人周秀平表示，主办方已为本周参加考试的学生准备了一套新题目，是否更换试题由各校自行决定，此举旨在重申考试公平的重要性。高年级的AMC 10及12早前也发生过类似泄题事件。