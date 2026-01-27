Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际数学测试外泄 多间电商卖考题答案

即时国际
更新时间：10:00 2026-01-27 HKT
发布时间：10:00 2026-01-27 HKT

新加坡媒体报道，被视为名校升学「敲门砖」的美国数学能力测试AMC 8，今年考试首日，在中国多个电商平台竟已有人公然兜售今年的试题及标准答案。事件导致新加坡考区主办方不得不准备替代试题，供学校决定是否更换。

全球每年约30万人报考

AMC由美国数学学会主办，既是国际数学竞赛，也是全球广泛认可的数学能力测试。AMC分为AMC8/10/12及AIME赛事，当中AMC8面向小五至中二（14周岁或以下）学生，涵盖代数、几何、数论等范畴，注重逻辑推理、数学思维，而非单纯计算，全球每年约30万人报考。由于该成绩常被视为申请顶尖中学「直接收生计划」（DSA）及未来报考美国大学的重要履历指标，因而深受学生、家长重视。

相关新闻：日本TOEIC作弊案｜中国「枪手」2年涉助803人出猫 成绩全作废

今年测验定于1月22日至28日（美国时间）在全球各地举行。狮城《联合早报》称，在新加坡考区1月23日开考首日，已有考生家长发现多个电商平台和另一个社交媒体上出现大量贩售试题的商家。

经记者考证，这些电商不仅售卖今年的25道全套真题与答案，甚至提供「真人视像解题」服务，手把手教学生如何作答，收费介乎数十元至500元人民币不等，当中最便宜的仅售9.8元人民币。电商更标榜，如果题目不中，可全额退款。

相关新闻：教育院魔咒︱大学入学试被轰难度「地狱级」 南韩考试首长辞职

星考区准备新试题

新加坡今年共有879名考生报名参加AMC 8，分别来自新加坡美国学校、当地的直通车名校及各类奥数补习机构。目前已有逾500名考生于上周末完成考试，周二至四（27日至29日）还有300多名学生应考，考试主办机构「亚洲数学联盟」创办人周秀平表示，主办方已为本周参加考试的学生准备了一套新题目，是否更换试题由各校自行决定，此举旨在重申考试公平的重要性。高年级的AMC 10及12早前也发生过类似泄题事件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
1小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
16小时前
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
政情
1小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
23小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
即时国际
4小时前
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
14小时前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
10小时前